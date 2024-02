Wybuch na stacji benzynowej, kobieta staranowała dystrybutor. Nagranie 

Kierująca SUV-em wjechała we wtorek w dystrybutor paliwa na jednej ze stacji paliw w Bostonie, doprowadzając do jego wybuchu. Uderzyła również w inne samochody. Chwilę później pieszo uciekła z miejsca zdarzenia. CNN pokazało nagranie z tego niebezpiecznego incydentu.

We wtorek wieczorem na jednej z bostońskich stacji paliw doszło do eksplozji. Wybuch nastąpił wskutek staranowania dystrybutora przez kobietę kierującą białym SUV-em - poinformowało CNN. Przebieg zdarzeń zarejestrowały kamery monitoringu. Na antenie amerykańskiej telewizji zrelacjonował go także właściciel stacji.