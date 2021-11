Joe Biden po porażce demokratów w Wirginii: wybory pokazały, że ludzie są niezadowoleni

Porażka kandydata demokratów w wyborach na gubernatora Wirginii świadczy o niezadowoleniu ludzi – przyznał w środę Joe Biden. Prezydent USA stwierdził, że dzieje się tak między innymi z powodu sytuacji gospodarczej i cen paliw. Dodał, że jest to impuls, by Kongres przyjął negocjowane od dawna projekty ustaw.

Joe Biden wzywa do przyjęcia negocjowanych projektów ustaw

Gubernator New Jersey Phil Murphy wywalczył reelekcję

Po podliczeniu 87 procent głosów, Murphy prowadził z przewagą niecałego punktu procentowego i 20 tysięcy głosów. Według analizy Associated Press, wystarczy to, by zapewnić mu zwycięstwo w nieoczekiwanie zaciętym wyścigu. Choć Murphy jest pierwszym od 1977 r. demokratą, który wygrał w New Jersey reelekcję, jego wygrana była spodziewana. Przedwyborcze sondaże dawały mu 5-10 punktów procentowych przewagi, zaś rok temu Joe Biden wygrał w New Jersey z przewagą 16 punktów nad Donaldem Trumpem.