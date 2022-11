Trwa liczenie głosów po wyborach w USA. "To na pewno nie jest republikańska fala"

W USA trwa liczenie głosów po wyborach środka kadencji. Wstępne wyniki głosowań są bardziej wyrównane, niż przewidywano, a eksperci przewidują, że sprawa kontroli nad obiema izbami amerykańskiego parlamentu nie rozstrzygnie się w noc wyborczą.

Zwycięzcę wyłoniono dotąd w 31 z 35 wyścigów o Senat. Do utrzymania kontroli nad tą izbą demokraci potrzebują 50 głosów, bo rozstrzygający głos ma wiceprezydent Kamala Harris.

Fox News oraz NBC News, opierając się na cząstkowych wynikach, podały, że zastępca gubernatora Pensylwanii, demokrata John Fetterman zdobędzie mandat senatora w tym stanie, zastępując republikanina Pata Toomeya. Pojedynek w Pensylwanii, gdzie mający lewicowe poglądy Fetterman zmierzył się z Mehmetem Ozem, pochodzącą z Turcji gwiazdą telewizji śniadaniowej nazywaną Dr. Ozem, był jednym z najważniejszych w tych wyborach - podkreśliły media.

Jeśli prognozowane zwycięstwo Fettermana się potwierdzi, będzie to pierwszy w tych wyborach przypadek przejęcia mandatu w Senacie przez jedną partię na korzyść drugiej.

Demokrata John Fetterman z żoną przed głosowaniem w lokalu wyborczym PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Aby zachować większość w Senacie, demokraci muszą wygrać dwa z czterech nierozstrzygniętych jeszcze pojedynków, w Georgii, Arizonie, Wisconsin lub Nevadzie. W trzech z nich - w Georgii, Nevadzie i Arizonie - demokraci mają przewagę, jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, by wskazać zwycięzcę.

W Nevadzie swojego mandatu broni pierwsza senator o latynoskich korzeniach - Catherine Cortez-Masto. W Georgii, gdzie mierzą się senator demokratów Raphael Warnock i były futbolista Herschel Walker, może być potrzebna druga tura, bo żaden z kandydatów może nie zdobyć wymaganych 50 procent (w wyścigu startuje też kandydat libertarian).

Inne rozstrzygnięcia w Senacie. Lider demokratycznej większości ponownie wybrany

W innej z kluczowych bitew o kontrolę nad Senatem w New Hampshire kandydatka demokratów Maggie Hassan pokonała republikanina, emerytowanego generała US Army Dona Bolduca - poinformowała agencja AP, opierając się o cząstkowe wyniki wyborów.

Republikanie Todd Young z Indiany oraz Tim Scott z Karoliny Południowej obronią swoje reelekcje, zaś w Vermont wygrywa dotychczasowy senator Peter Welch - podał ośrodek Edison Research w oparciu o cząstkowe wyniki wyborów. Były to pierwsze wyścigi, w których zapadły nieoficjalne rozstrzygnięcia. Wszyscy trzej byli zdecydowanymi faworytami w swoich pojedynkach.

Lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer zostanie ponownie wybrany na senatora ze stanu Nowy Jork - podała agencja AP, opierając się na cząstkowych wynikach.

Lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer SARAH YENESEL/PAP/EPA

AP przewiduje też reelekcję republikańskich senatorów Johna Thune'a w Dakocie Południowej, Johna Hoevena w Dakocie Północnej i Jerry'ego Morana w Kansas. Po stronie demokratów reelekcję uzyskają Michael Bennet z Kolorado i Richard Blumenthal w Connecticut.

Republikański senator Rand Paul, który swoją funkcje sprawuje od 2010 roku, był zdecydowanym faworytem w pojedynku z Charlesem Bookerem w konserwatywnym Kentucky. Senator republikanów sprzeciwiał się każdemu z trzech pakietów środków dla Ukrainy uchwalonych przez Kongres. Był też znany z krytyki NATO oraz jako największy przeciwnik doktora Anthony'ego Fauciego, publicznej twarzy walki z pandemią w USA.

Reprezentant pokolenia Z w Izbie Reprezentantów

W Izbie Reprezentantów zwycięzcę wyłoniono dotąd w 357 z 435 pojedynków o mandat. Zwycięstwo zapewnione ma na razie 167 demokratów i 190 republikanów, a do zdobycia większości potrzebne jest 218 miejsc.

25-letni aktywista na rzecz ograniczenia prawa do posiadania broni Maxwell Alejandro Frost zdobędzie na Florydzie mandat do Izby Reprezentantów, stając się pierwszym reprezentantem pokolenia Z w Kongresie (osób urodzonych po 1995 roku).

Wybory w USA PAP/EPA/DAVID MAXWELL

Frost to były lider studenckiej organizacji "March for Our Lives", założonej w reakcji na masakrę w szkole średniej w Parkland na Florydzie. Kandydat demokratów zostanie jednym z najmłodszych w historii kongresmenów.

Najdłużej urzędująca czynna kongresmenka, demokratka Marcy Kaptur obroniła swój mandat w stanie Ohio, pokonując innego polityka polskiego pochodzenia, Republikanina J.R. Majewskiego - podała agencja AP. Kaptur jest współprzewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw Polski.

Porażkę w New Jersey poniósł natomiast jedyny urodzony w Polsce kongresmen, demokrata Tom Malinowski.

"To na pewno nie jest republikańska fala"

Według eksperta wyborczego "New York Timesa" Nate'a Cohna sprawa kontroli nad którąkolwiek z izb Kongresu nie rozstrzygnie się w noc wyborczą, a być może nawet nie w środę lub czwartek z uwagi na długie liczenie głosów oddanych drogą korespondencyjną m.in. w Nevadzie i Arizonie. Taka sytuacja oznacza gorszy od prognozowanego wynik republikanów, którzy mieli stosunkowo łatwo zdobyć większość w Izbie Reprezentantów i mieć znaczne szanse na przejęcie kontroli nad Senatem.

- To na pewno nie jest republikańska fala - powiedział w telewizji NBC senator republikanów Lindsey Graham. Historycznie partia będąca w opozycji do urzędującego prezydenta niemal zawsze wygrywała wybory w środku jego kadencji.

W wielu przypadkach gorsze od oczekiwanych wyników osiągali wspierani przez Trumpa kandydaci podważający uczciwość zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Rozstrzygnięcia walki o fotele gubernatorów

Podczas wyborów wybierano też 36 gubernatorów.

Demokratka Maura Healey wygrywa wyścig o fotel gubernatora stanu Massachusetts - będzie pierwszą otwarcie homoseksualną kobietą-gubernatorem w USA. W Oregonie o to samo stanowisko ubiega się inna demokratka, Tina Kotek.

Demokratka Maura Healey AMANDA SABGA/PAP/EPA

Z kolei w Marylandzie pierwszym czarnoskórym gubernatorem zostanie demokrata Wes Moore. 44-latek to stosunkowo nieznany wcześniej szerzej pisarz i aktywista, uważany obecnie za jedną ze wschodzących gwiazd w partii. Według AP w Marylandzie reelekcje uzyska też senator demokratów Chris Van Hollen.

Demokrata Wes Moore będzie gubernatorem w Marylandzie MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

Demokrata Josh Shapiro zostanie nowym gubernatorem kluczowego stanu Pensylwania, decydowanie pokona republikańskiego biznesmena i uczestnika demonstracji pod Kapitolem 6 stycznia Douga Mastriano - podała AP.

Swoje pozycje utrzymają też demokratyczni gubernatorzy Michigan Gretchen Whitmer i Wisconsin Tony Evers, którzy również mierzyli się ze wspieranymi przez Donalda Trumpa kandydatami. W innym ważnym stanie, Georgii, zachowujący dystans wobec Trumpa republikański gubernator Brian Kemp również utrzyma swą władzę.

W Nowym Jorku reelekcję wywalczy też gubernatorka demokratów Kathy Hochul, mimo sondaży przewidujących zaskakująco bliski pojedynek z republikańskim kongresmenem Lee Zeldinem.

W Teksasie z kolei swoją pozycję utrzyma republikański gubernator Greg Abbott, wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów partii na prezydenta w 2024 roku, podobnie jak Ron DeSantis z Florydy, który również może być ewentualnym rywalem Trumpa.

W Minnesocie swoją pozycję utrzyma demokrata Tim Walz, który pokona znanego ze sceptycyzmu wobec szczepionek lekarza Scotta Jensena.

Protest Trumpa

Były prezydent USA Donald Trump wyraził w mediach społecznościowych oburzenie związane z awariami maszyn do tabulacji głosów w Arizonie. - Mówią, że maszyny nie działają. Mówią, że kończy im się papier - powiedział w wideo opublikowanym na swoim portalu Truth Social. - To bardzo, bardzo niesprawiedliwe, co się dzieje - dodał.

Według władz, problem dotyczył maszyn w około 20 procent lokali wyborczych w tym największym hrabstwie stanu. Jednocześnie przedstawiciele zapewnili, że awaria maszyn nie przeszkodziła w oddaniu głosu.

Były prezydent USA Donald Trump CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Trump sugerował, że może to być celowy zabieg wymierzony w wyborców republikanów, którzy w większości głosują w lokalach, a nie korespondencyjnie. Były prezydent wyraził też we wtorek wątpliwości co do przebiegu głosowania w Pensylwanii i Detroit w Michigan.

"Sytuacja z głosami korespondencyjnymi w Detroit jest bardzo zła. Ludzie przychodzą do lokali, by tylko usłyszeć, 'przepraszam, już zagłosowałeś'. Protestujcie, protestujcie, protestujcie!" - napisał. Miejscowe władze stanowczo zaprzeczyły, by takie sytuacje miały miejsce.

Inflacja i aborcja czynnikami motywującymi wyborców

Według sondażu exit poll Edison Research dla CNN i innych mediów opublikowanego jeszcze przed zamknięciem pierwszych lokali wyborczych, 32 procent respondentów wskazało na wysoką inflację (8,2 procent) jako główny czynnik motywujący ich głos, zaś 27 procent na aborcję. Na trzecim miejscu znalazły się przestępczość i polityka dotycząca prawa do posiadania broni - 12 procent.

Aż 75 procent respondentów źle oceniło sytuację w kraju, taki sam procent źle ocenił stan gospodarki USA. Około 70 procent uważa też, że demokracja jest w USA zagrożona. 45 procent respondentów stwierdziło, że popiera prezydenta Bidena wobec 54 procent, którzy odnieśli się wobec niego krytycznie.

Wybory w USA JOHN G. MABANGLO EPA-EFE/PAP/EPA

Wśród przepytanych wyborców, 35 procent określało się jako republikanie, 34 jako demokraci, zaś 31 jako niezależni. Aż 70 procent respondentów to osoby powyżej 45 roku życia, podczas gdy tylko 10 to wyborcy z najmłodszej grupy wiekowej 18-29.

Tradycyjnie sondaże exit poll nie przewidują wyników wyborów, ale wskazują nastroje wśród wyborców.

