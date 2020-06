Ponad milion zgłoszeń po wejściówki na pierwszy po przerwie wiec wyborczy Trumpa

Parscale zapewnił, że każdy gość przed wejściem będzie miał skontrolowaną temperaturę oraz otrzyma środek do dezynfekcji rąk, a także maseczkę. "Będzie także zabezpieczona woda butelkowana" - dodał we wpisie.

Zmiana terminu z uwagi na święto Afroamerykanów

19 czerwca 1865 roku Teksas - jako ostatni ze stanów Konfederacji - został zmuszony do zastosowania się do Proklamacji Emancypacji prezydenta Abrahama Lincolna. Ten prezydencki dekret znosił niewolnictwo na terytorium Skonfederowanych Stanów Ameryki.

- To nie tylko mrugnięcie okiem do białych rasistów, to zorganizowanie dla nich imprezy powitalnej - oceniła senator Kamala Harris. Ta polityk pochodzenia tamilsko-jamajskiego jest jedną z faworytek do nominacji demokratów na wiceprezydenta w tegorocznych wyborach.