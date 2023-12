Media: Nikki Haley główną rywalką Donalda Trumpa w walce o nominację republikanów

"New York Times" podał jako pierwszy, że sztab wyborczy Nikki Haley wsparł ostatnio sumą 250 tysięcy dolarów współzałożyciel firmy LinkedIn Reid Hoffman, zazwyczaj znaczący sponsor Partii Demokratycznej i postępowych inicjatyw politycznych.

Dyrektor wykonawczy banku JP Morgan Jamie Dimon zaapelował do demokratów, by poparli kampanię wyborczą Haley, aby "dać stronie republikańskiej wybór, który mógłby być lepszy niż Trump".

Jeden z szefów politycznej organizacji No Labels, promującej inicjatywy ponadpartyjne i politykę centrową, były senator Joe Lieberman, zapowiedział, że jego ugrupowanie rozważy kandydaturę Haley na niezależną kandydatkę w wyborach prezydenckich, jeśli nie otrzyma ona nominacji republikanów - relacjonuje "Washington Post".

Haley może liczyć na wsparcie AFP Action

"NYT" podał ponadto, że Americans for Prosperity Action (AFP Action) - polityczna organizacja stworzona przez braci Charlesa i Davida Kochów - i jedna z najważniejszych w USA sieci donatorów zasilających polityków konserwatywnych, udzieliła poparcia Nikki Haley.

Przedstawiciele organizacji odmówili podania nawet przybliżonych informacji na temat sum, jakimi AFP Action gotowa jest zasilić sztab wyborczy byłej ambasador. Nowojorski dziennik podkreśla jednak, że w tym roku AFP Action należy do organizacji wydających największe pieniądze w USA na zablokowanie kampanii Trumpa.

Rodzina Kochów kontroluje drugą największą firmę prywatną w USA, Koch Industries, której zyski w 2019 roku wyniosły 115 miliardów dolarów. Charles i David Koch stworzyli sieć donatorów liczącą ponad 500 wpływowych konserwatywnych sponsorów, a ponadto wiele stowarzyszeń, think tanków, polityków i fundacji.

Jak zwraca uwagę "Washington Post", wsparcie Nikki Haley przez takie organizacje jak AFP Action, czy wielkich sponsorów z Wall Street i Krzemowej Doliny, zdeterminowanych by nie dopuścić do ponownego wybrania Trumpa, może się okazać ich najlepszą szansą na zablokowanie byłego prezydenta.

Wyścig o nominację republikańską w wyborach

"NYT" wyjaśnia, że fundusze AFP Action zwiększą szanse Haley na zmierzenie się z byłym prezydentem. W wydanym we wtorek komunikacie rzecznik sztabu wyborczego Trumpa Steven Cheung napisał, że AFP Action wspiera "prochińską (...) globalistyczną kandydatkę Nikki 'ptasi móżdżek' Haley, ale żadne sumy nie odbiorą wyborczego zwycięstwa byłemu prezydentowi".

Jeszcze w środę Haley zmierzy się ponownie w debacie prezydenckiej z innymi pretendentami do republikańskiej nominacji w wyborach w 2024 roku. Tym razem w pojedynku weźmie udział tylko czterech polityków, i prócz Haley będą to: były gubernator New Jersey Chris Christie, gubernator Florydy Ron DeStantis oraz przedsiębiorca Vivek Ramaswamy.