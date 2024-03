"Jedna z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu USA". Czym jest superwtorek?  

Uznawany za jeden z istotniejszych dni w amerykańskim kalendarzu wyborczym, zwykle pozwala wskazać na prawdopodobnych kandydatów Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej w wyścigu o urząd prezydenta USA. Superwtorek w tym roku wypada już 5 marca. Jakie ma znaczenie?

Sposób, w jaki Amerykanie wybierają prezydenta, znacząco odbiega od tego, jaki obowiązuje w Polsce. Nie biorą oni bowiem udziału w jednym, ogólnopaństwowym głosowaniu bezpośrednim. Zamiast tego uczestniczą w kilkustopniowym procesie wyłaniania głowy państwa. Jego pierwszym elementem są prawybory przeprowadzane w każdym ze stanów. Ich celem jest wyłonienie partyjnych nominatów, którzy ostatecznie staną do walki o urząd prezydenta USA.

Decyzja o przyznaniu danej osobie nominacji podejmowana jest na podstawie głosów delegatów. Delegaci głosy oddają na tych kandydatów, którzy w ich stanie zebrali największe poparcie głosujących. Nominacje ogłaszane są podczas organizowanych latem konwencji obu partii. Można je jednak zwykle przewidzieć już na kilka miesięcy wcześniej, właśnie po zakończeniu Superwtorku. Czym on jest?

Wybory prezydenckie w USA. Czym jest superwtorek?

"The New York Times" określa superwtorek mianem "jednej z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu USA". Czym jest? To dzień, w którym prawybory Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej jednocześnie organizowane są w największej liczbie stanów. Choć różni się ona przy kolejnych prawyborach, jednak zwykle po zakończeniu superwtorku znane są głosy jednej trzeciej delegatów, co pozwala na oszacowanie, którzy kandydaci otrzymają partyjne nominacje, które upoważniają do ubiegania się o urząd prezydenta USA.

W tym roku superwtorek przypada 5 marca. W prawyborach wezwą udział wyborcy z 15 stanów - Alabamy, Alaski (tylko republikanie), Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Maine, Massachusetts, Minnesoty, Karoliny Północnej, Oklahomy, Tennessee, Teksasu, Utah, Vermont, Wirginii oraz jednego terytorium zamorskiego USA - Samoa Amerykańskiego (tylko demokraci). Tego samego dnia ogłoszone zostaną również wyniki prawyborów Partii Demokratycznej w Iowa, prowadzonych tam w ostatnich tygodniach korespondencyjnie.

Rozstrzygnięcie tegorocznego superwtorku "The New York Times" ocenia jako "wyjątkowo pozbawione znaczenia". Po stronie Partii Demokratycznej Joe Biden nie zmaga się bowiem z żadnym realnie zagrażającym mu kandydatem. Nieco bardziej zróżnicowanie wygląda wyścig po partyjną nominację po stronie republikanów. Główną kontrkandydatką Donalda Trumpa jest Nikki Haley. Dotąd udało jej się wygrać jednak jedynie ostatnie prawybory w stołecznym Dystrykcie Kolumbia. Trump odniósł zwycięstwo we wszystkich pozostałych ośmiu prawyborach, w których brał udział.

Sondaż. Kto może wygrać tegoroczne wybory prezydenckie w USA

Jak wskazują wyniki najnowszego sondażu Siena College Research Institute dla "The New York Times", gdyby teraz przeprowadzono wybory prezydenckie w USA, na największe poparcie wyborców mógłby liczyć Donald Trump. Oddanie głosu na niego zadeklarowało 48 proc. uczestników badania. Wsparcie dla Joe Bidena zadeklarowało 44 proc. pytanych. Co jednak ważne, jako że wybory w USA nie są bezpośrednie, w historii kraju zdarzały się już sytuacje, że głową państwa zostawał prezydent, który posiadał mniejsze procentowe poparcie wyborców, ale większą liczbę głosów elektorskich.

Z sondażu na zamówienie "NYT" wynika też, że obaj politycy są źle postrzegani przez ankietowanych. Negatywne zdanie o Joe Bidenie zadeklarowało 58 proc. respondentów, w przypadku Donalda Trumpa deklaruje je 54 proc. badanych. Jeden punkt procentowy pytanych mniej jest zdania, że Trump jest winien popełnienia poważnych przestępstw federalnych.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: The New York Times, NBC News, CNN, TVN24.pl