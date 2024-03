Pytany, czy po wtorkowym zwycięstwie Donalda Trumpa w tzw. prawyborczym superwtorku i tym samym zapewnieniu sobie przez niego nominacji Partii Republikańskiej sojusznicy mają powody do niepokoju w związku z jego potencjalną drugą kadencją, Romney odpowiedział twierdząco. - Sojusznicy zawsze powinni się martwić tym, co zrobi Ameryka, bo jesteśmy demokracją i nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie - stwierdził.

Romney: nie wiem, jak Trump zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny

Senator ocenił, że nie jest do końca jasne, jaką politykę zagraniczną prowadziłby Trump. - Nie ma zbyt wiele pewnych rzeczy w tej kwestii, poza tym, że mówił, że zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Nie wiem, jak to zrobi. Nie wiem, co on chce zrobić w sprawie Izraela i Hamasu - to pewnie coś, czego się jeszcze dowiemy - powiedział.