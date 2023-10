Obawia się porażki Joe Bidena z Donaldem Trumpem. Sam chce dołączyć do wyścigu o Biały Dom

Dean Phillips formalnie zarejestrował swoją kandydaturę w prawyborach w New Hampshire - tradycyjnie pierwszym prawyborczym wyścigu demokratów - i opublikował kampanijny spot, w którym ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę. Dzień wcześniej uczynił to samo podczas wywiadu z CBS News.

"Wygląda na to, że na naszym obecnym kursie demokraci przegrają, a Trump znów będzie naszym prezydentem. Prezydent Biden jest dobrym człowiekiem, którego niesamowicie szanuję. Rozumiem, dlaczego inni demokraci nie chcą kandydować przeciwko niemu. To jest kampania last minute, ale desperackie czasy wymagają desperackich środków, a odwaga jest dla mnie ważną wartością" - oznajmił polityk w piątek na platformie X (d. Twitter).