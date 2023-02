Wybory prezydenckie w USA. Ława przysięgłych w Georgii nie stwierdziła oszustw podczas głosowania

Wielka ława przysięgłych w Georgii stwierdziła, że podczas wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku nie doszło do zakrojonych na szeroką skalę oszustw - wynika z opublikowanego w czwartek częściowego raportu. Dochodzenie prowadzono w sprawie prób ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczących zrewidowania wyników wyborów.

Opublikowany w części raport jest owocem toczącego się od dwóch lat śledztwa w sprawie starań Donalda Trumpa, by zmienić wynik wyborów w Georgii, w tym między innymi domagania się w rozmowie z sekretarzem stanu Georgii by "znalazł 11 780 głosów", których ówczesny prezydent potrzebował do zwycięstwa.