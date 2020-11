Amerykanie idą na rekord. Najnowsze dane

We wczesnym głosowaniu w wyborach prezydenckich wzięło udział już 90 milionów Amerykanów - podała agencja Reutera. To około 65 procent całkowitej liczby głosujących w poprzednich wyborach w 2016 roku.

Najnowsze dane wskazują, że prawdopodobnie padnie frekwencyjny rekord. Do tej pory największą frekwencję w amerykańskich wyborach prezydenckich odnotowano w 1908 roku, kiedy to zagłosowało 65,4 procent uprawnionych.

Głosowanie korespondencyjne

Dziennik "The Wall Street Journal" obawia się, że nie wszystkie głosy oddane korespondencyjnie zostaną w dostarczone na czas. Do piątku w kluczowych stanach ponad siedem milionów wysłanych obywatelom kart wyborczych nie zostało zwróconych - wyliczyła amerykańska gazeta.

Z analizy wykluczono stany, w których karty wyborcze można przyjmować po wtorku, o ile mają one stempel z wcześniejszą datą. To między innymi Pensylwania oraz Karolina Północna.

Siedem milionów pakietów, które nie trafiły jeszcze do komisji w uwzględnionych przez "WSJ" stanach oznacza ponad jedną czwartą z wysłanych do wyborców.

Decydujące głosy

Podana przez "WSJ" liczba nie oznacza, że tyle kart zalega obecnie na poczcie. "Niektórzy wyborcy, którzy poprosili o karty wyborcze do swoich skrzynek, mogą głosować osobiście w lokalach lub w ogóle nie głosować. W niektórych stanach, np. w Kolorado, pakiety wyborcze wysyłane są pocztą do każdego uprawnionego do głosowania (...). W wielu stanach, w tym na Florydzie i w Arizonie, karty wrzucać można w specjalnych skrzynek, które nie należą do poczty" - wyjaśnił dziennik.