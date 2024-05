Jak notuje "NYT", za słabszymi wynikami w Arizonie, Georgii i Nevadzie stoi zmniejszające się poparcie Bidena wśród grup wyborców, dzięki którym wygrał wybory w 2020 roku: najmłodszych (18-29 l.), Latynosów i Afroamerykanów. W tych dwóch pierwszych grupach obaj kandydaci mają mniej więcej to samo poparcie, podczas gdy cztery lata temu ci wyborcy zdecydowanie preferowali Bidena. Wśród wyborców czarnoskórych poziom poparcia dla Trumpa wynosi 20 proc., co byłoby najwyższym wynikiem kandydata republikanów od lat 60. Biden traci też poparcie bardziej centrowych wyborców, zaś 13 proc. wyborców, którzy deklarowali głosowanie na Bidena w 2020 roku, zapowiada, że nie zrobi tego ponownie w związku z polityką administracji w kwestii wojny w Strefie Gazy.

Co może być nadzieją dla Bidena?

Co ciekawe, słabe wyniki Bidena nie przekładają się na wyborcze szanse demokratów w wyborach do Senatu w tych samych stanach. Kandydaci demokratów prowadzą we wszystkich z nich, choć to republikanie są zdecydowanymi faworytami, by zdobyć większość w tej izbie.