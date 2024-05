Według telewizji Fox News, sztab Bidena wysłał też formalną propozycję zorganizowania dwóch debat, jednej pod koniec czerwca, po powrocie Bidena ze szczytu G7 we Włoszech , a drugiej we wrześniu, przed rozpoczęciem głosowania korespondencyjnego w pierwszych stanach.

Trump: powiedzcie mi kiedy, a będę na miejscu

Prezydent domaga się jednak, by wbrew dotychczasowemu zwyczajowi, debat nie organizowała specjalnie powołana do tego komisja, lecz bezpośrednio telewizje. Sztab Bidena chce też, by debaty odbyły się bez udziału publiczności i by umożliwić wyłączenie mikrofonu kandydatowi wybiegającemu ponad przyznany mu limit czasowy.