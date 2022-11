Wybory midterm w USA. Masowe awarie maszyn wyborczych w Arizonie

W hrabstwie Maricopa w amerykańskiej Arizonie w około 20 procentach lokali wyborczych doszło do awarii maszyn do liczenia głosów - podały lokalne władze. Zaznaczyły jednak, że mimo to wyborcy nadal mogli oddawać głosy. Arizona już od wyborów prezydenckich 2020 roku była w centrum sporów wyborczych i niepotwierdzonych oskarżeń o fałszerstwa.