"New York Times": porażki kandydatów podważających uczciwość wyborów w kluczowych stanach

Niemal wszyscy wspierani przez Donalda Trumpa kandydaci w listopadowych wyborach do Kongresu USA, którzy podważali uczciwość ostatnich wyborów prezydenckich, przegrali w wyścigach o stanowiska sekretarzy stanu, czyli urzędników odpowiedzialnych za administrację wyborów - podał dziennik "New York Times". Podobny los spotkał też część innych kandydatów lansujących narrację o rzekomych fałszerstwach.

Jak napisał "NYT", w pięciu wyścigach o pozycję sekretarza stanu, w których startowali kandydaci startujący pod szyldem "America First" - w Nevadzie, Arizonie, Michigan, Nowym Meksyku i Indianie - wygrali oni tylko w tym ostatnim. Indiana jest jednak bastionem konserwatystów, podczas gdy Nevada, Arizona i Michigan należą do najważniejszych wyborczo stanów, gdzie zwykle decydują się losy wyborów prezydenckich. W sobotę w Nevadzie rozstrzygnął się pojedynek między Republikaninem Jimem Marchantem a Demokratą Cisco Aguilarem. Marchant był jednym z najgłośniejszych promotorów kłamstw o wyborach i przegrał pojedynek. Tymczasem w wyborach na gubernatora stanu wygrał Republikanin Joe Lombardo, który nie podważał legalności wyboru Joe Bidena na prezydenta. Marchant wielokrotnie utrzymywał, wbrew dowodom, że prawowitym zwycięzcą wyborów prezydenckich w 2020 roku był Trump i obiecywał, że jeśli on i jego sojusznicy z "America First" zostaną wybrani na sekretarzy stanu, Trump znów zostanie prezydentem w 2024 roku.