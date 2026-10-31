Cukrzyk i płeć Boga. Trump nie może spać

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Teksas to stan wręcz stereotypowo konserwatywny. To, że demokrata w ogóle może marzyć tam o wygraj, było chwilę temu jeszcze nie do pomyślenia. Ale ten jeden nie tylko ma szansę. Nazywa się James Talarico i ostatnio prowadzi w większości dużych sondaży.

Dwa lata temu w tym stanie Trump wygrał wyścig po prezydenturę z Kamalą Harris przewagą prawie 14 punktów procentowych. Gdy ostatni raz Teksańczycy wybrali demokratę na senatora, niespełna 40-letniego Talarico nie było jeszcze na świecie.

Wiek może być jego ogromnym atutem - bo właśnie najmłodsi wyborcy są najbardziej zmęczeni obecną sytuacją w kraju (zwłaszcza tą własną - finansową) i szukają kogoś spoza elit Partii Demokratycznej, komu mogliby zaufać i kto przekona ich do udziału w wyborach. Coraz częściej popierają więc kandydatów nie tylko bardziej lewicujących, ale wręcz socjalistycznych. Mają dość drożyzny i tego, że - jak mówią - godne życie jest poza ich zasięgiem.

Cukrzyk z powołaniem i płeć Boga

Talarico nie jest socjalistą, ale na pewno - gospodarczo - lewicowcem. Chciałby podnieść podatki miliarderom i odebrać ulgi korporacjom. Jednocześnie ma życiorys, który może skusić do poparcia także zmęczonego wyborcę progresywnego, a nawet "stereotypowego" Teksańczyka.

Talarico jest cukrzykiem. Wie, co to znaczy zapłacić 700 dolarów za miesięczny zapas zastrzyków i dlatego, gdy mówi, że Ameryka to drogi kraj, brzmi dla wielu wiarygodnie.

Przekonuje, że największa linia podziałów biegnie w USA po prostu między górą a dołem i że "miliarderzy chcą, żebyśmy patrzyli na siebie nawzajem, a nie w górę, na nich".