Świat Wstrząsające odkrycie po pożarze w Michigan. Cała rodzina nie żyje, śledczy mówią o zbrodni Oprac. Mikołaj Stępień |

Po pożarze w Michigan znaleziono ciała ośmiu osób z ranami postrzałowymi Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: WXMI/CNN

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Jak przekazała w poniedziałek lokalna policja, w miejscowości Grand Haven w amerykańskim stanie Michigan 47-letni Kristopher Karolkiewicz zastrzelił swoją 39-letnią żonę Amandę - nauczycielkę szkoły podstawowej - oraz sześcioro dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Następnie podpalił dom i popełnił samobójstwo. Ciała wszystkich członków rodziny odkryto po ugaszeniu pożaru w piątek.

- To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy - oświadczył szeryf hrabstwa Ottawa Eric DeBoer. Okoliczności i motyw zbrodni pozostają przedmiotem śledztwa.

Służby w pobliżu miejsca zdarzenia w Grand Haven w stanie Michigan Źródło zdjęcia: WXMI/CNN

Tragedia w Grand Haven w Michigan. Znaleziono ciała ośmiu osób

Rodzina Amandy Karolkiewicz wspominała ją jako "życzliwą i oddaną osobę, która kochała swoją rodzinę i uczniów".

"Ceniliśmy każdą chwilę spędzoną z nią i jej szóstką dzieci, a słowa nie są w stanie oddać ogromu naszej rozpaczy" - napisali matka kobiety i ojczym. Dodali, że modlą się "o boży pokój i pocieszenie, opłakując ich śmierć i oddając cześć ich życiu".

Agencja Associated Press podała, że Kristopher Karolkiewicz do początku sierpnia pracował jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w American Heart Association.