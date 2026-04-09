Wskaźnik dzietności w USA spadł do rekordowo niskiego poziomu

19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Wskaźnik dzietności w USA spadł do rekordowo niskiego poziomu - wynika z nowych danych cytowanych przez media. Eksperci wskazują, że ludzie coraz później decydują się na potomstwo, a jedną z przyczyn jest niepewność co do sytuacji na świecie.

Nowe, wstępne dane przedstawiło w czwartek amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Wynika z nich, że w 2025 roku w USA urodziło się 3,6 mln dzieci. Daje to 53,1 urodzeń na każde tysiąc kobiet w wieku 15-44 lat. Współczynnik ten był o 1 proc. niższy niż rok wcześniej i niemal 20 proc. niższy niż dwie dekady temu. Jak zauważa CNN, był też 9 proc. niższy niż w roku 2019 - ostatnim przed pandemią COVID-19.

Już od 2007 roku w USA notuje się tendencję spadkową dzietności, a jedną z przyczyn jest gwałtowny spadek urodzeń wśród młodych kobiet - do 30. roku życia. Amerykanki decydują się na posiadanie dzieci w późniejszym wieku. W latach 2024-2025 odnotowano niewielki wzrost wskaźnika urodzeń wśród kobiet w wieku 30 lat i starszych, co jednak nie zrównoważyło spadków w młodszych grupach wiekowych.

"Niepokojące" prognozy dla Polski

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

Przyczyny spadającej dzietności

Cytowani przez CNN eksperci są zgodni, że spadający wskaźnik dzietności może mieć negatywne konsekwencje, zwłaszcza w kontekście gospodarczym. Ich zdaniem konieczne jest zrozumienie przyczyn tego spadku.

- Zamiast skupiać się na samym wskaźniku, powinniśmy przyjąć podejście zorientowane na człowieka - oceniła prof. Alison Gemmill ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), która bada zagadnienie dzietności. - Istnieje wiele czynników, które bierze się pod uwagę, podejmując decyzje o tym, jak i kiedy założyć rodzinę i wszystkie one mają znaczenie - dodała. Ekspertka przypomniała, że Amerykanie zawierają małżeństwa później i rzadziej niż kiedyś. Nie bez znaczenia jest też ogólna sytuacja na świecie, która "sprawiła, że ludzie bardziej rozważnie podchodzą do decyzji o posiadaniu dzieci".

"Wall Street Journal" cytuje demografkę Wendy Manning z Bowling Green State University, według której na spadek dzietności wpływa między innymi niepewność co do przyszłości, w tym obawy o sytuację finansową, stabilność związków oraz klimat polityczny. Jej zdaniem "ludzie coraz później decydują się na rodzicielstwo i prawdopodobnie chcą mieć pewność, że ich życie jest już ustabilizowane, zanim podejmą tę decyzję".

Dla porównania, według danych GUS w 2025 roku liczba ludności w Polsce spadła o 157 tysięcy. Liczba urodzeń była o około 168 tysięcy niższa od liczby zgonów. Eksperci zauważają, że mamy jeden z najszybszych spadków współczynnika dzietności wśród krajów Unii Europejskiej i na świecie.

Sosnowiec, Chrzanów, "Żelazna". Kiedy innym spada, tam rośnie. Jak to możliwe?

Źródło: CNN, "Wall Street Journal", tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica