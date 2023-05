Wręczyła kierowcy szkolnego autobusu kartkę z prośbą o pomoc. Zatrzymano podejrzanego o napaść na jej matkę

Uczennica jednej ze szkół w Odessie w amerykańskim stanie Teksas, przekazała kierowcy szkolnego autobusu wiadomość z adresem domowym i prośbą o pomoc. Kierowca zawiadomił policję, co doprowadziło do zatrzymania podejrzanego o napaść na matkę dziecka, informują media.

Zawiadomieni przez kierowcę policjanci z Odessy, nie wiedząc, co kryje się za prośbą dziecka, udali się pod wskazany na kartce adres. Jak informuje m.in. lokalna stacja Fox59, a za nią portal Independent, na miejscu zastali kobietę i mężczyznę, siedzących na ganku domu. Ludzie ci, gdy zauważyli zbliżających się funkcjonariuszy, weszli do środka. Kilkanaście minut zajęło policjantom, by dostać się do wewnątrz. Według tej samej relacji, w końcu udało im się porozmawiać z kobietą - jak pisze Independent to matka dziecka, które zostawiło kartkę kierowcy.