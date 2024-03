Wpadka Donalda Trumpa. Mówił o wyborach, których nie było

Wiecie co jest ciekawe? Joe Biden wygrał z Barackiem Husajnem Obamą. Pokonał go w każdym wahającym się stanie - mówił Donald Trump podczas sobotniego wiecu wyborczego. W rzeczywistości Joe Biden nigdy jednak nie startował w wyborach prezydenckich przeciwko Barackowi Obamie. Słowa Donalda Trumpa szybko stały się przedmiotem żartów obecnego prezydenta USA.

Donald Trump w sobotę przemawiał do swoich zwolenników podczas wiecu w Vandalii na przedmieściach Dayton w stanie Ohio. Były prezydent w pewnym momencie wprawił swoich słuchaczy w konsternację.

Trump zaczął mówić o wyborach , w których Joe Biden miał rzekomo zmierzyć się z Barackiem Obamą. - Wiecie co jest ciekawe? Joe Biden wygrał z Barackiem Husajnem Obamą - zaczął. - Czy ktokolwiek o nim słyszał? W każdym wahającym się stanie Biden pokonał Obamę, ale w każdym innym: przepadł - kontynuował Trump.

Wpadka Donalda Trumpa

Donald Trump "pozostawił tłum drapiący się po głowach", stwierdził brytyjski "Guardian". W rzeczywistości do wyborczego pojedynku Joe Bidena z Barackiem Obamą nigdy nie doszło.

Biden o słowach Trumpa

Tego samego dnia wieczorem do słów Trumpa odniósł się Joe Biden podczas kolacji w Gridiron Club, wydarzeniu o tradycji sięgającej XIX wieku, podczas którego politycy i dziennikarze wymieniają się żartobliwymi uwagami. W swoim wystąpieniu zażartował z Trumpa, który wcześniej wielokrotnie twierdził, że Joe Biden jest zbyt stary na pełnienie urzędu prezydenta.

- Jeden kandydat jest za stary i mentalnie nie nadaje się do bycia prezydentem. A ten drugi to ja - stwierdził Biden. - Nic mu nie mówcie, on myśli, że kandyduje przeciwko Barackowi Obamie. Tak powiedział - dodał prezydent USA.