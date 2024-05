"Washington Post" dotarł do ukraińskiego raportu przygotowanego między jesienią 2023 a kwietniem 2024 roku – wynika z niego, że Rosjanie tak dobrze rozwinęli systemy zagłuszania sygnałów satelitarnych, takich jak GPS, że udało im się zmniejszyć celność nawet bardzo zaawansowanej broni.

Zakłócanie sygnału sprawia, że mniej skuteczne stają się nawet tak nowoczesne rodzaje broni jak sterowane przez GPS pociski artyleryjskie Excalibur, czy systemy artylerii rakietowej HIMARS. Celność Excaliburów spadła w ciągu kilku miesięcy do niespełna 10 proc. trafień. Kijów zmuszony był zwrócić się do Pentagonu o przekazanie przez producentów broni aktualizacji do ich systemów kierowania.