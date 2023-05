Kobieta upadła, a wózek toczył się w stronę jezdni. Przechodzień w ostatniej chwili uratował dziecko

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na parkingu myjni samochodowej w Hesperia w Kalifornii. Na nagraniu z monitoringu, udostępnionym na Twitterze widać wózek z dzieckiem, który zaczyna toczyć się od zaparkowanego samochodu w stronę ruchliwej czteropasmowej autostrady. Próbuje zatrzymać go kobieta. stojąca obok otwartych drzwi pojazdu, ale dwukrotnie upada. Wózek w ostatniej chwili udało się zatrzymać mężczyźnie, który następnie odprowadził go pod górę do auta. W międzyczasie inny mężczyzna pomógł kobiecie wstać.

Przechodzień uratował dziecko

NBC Los Angeles jako pierwsze porozmawiało z bohaterem nagrania, które w ciągu kilku dni obejrzano ponad 50 milionów razy. To Ron Nessman, który był w pobliżu parkingu. Jak mówił właśnie wracał z rozmowy kwalifikacyjnej. - Wiedziałem, że mogę go złapać (wózek - red.), udało się i jestem szczęśliwy, bo naprawdę nie chciałbym zobaczyć, jak mogłoby się to skończyć, gdyby mnie tam nie było - przyznał Nessman w rozmowie ze stacją NBC. Jak dodał, dziecko przebywało pod opieką swojej ciotki. - Próbowała wszystkiego, co możliwe, by wstać. Jej kolana krwawiły, kiedy do niej podszedłem. Nadal była w szoku i płakała - wspominał.