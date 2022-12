Zełenski w Kongresie: wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w środę wieczorem w Kongresie USA. W swoim przemówieniu podkreślił, że amerykańskie wsparcie finansowe i militarne to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację. - Jeśli wasze rakiety Patriot powstrzymają rosyjski terror przeciwko naszym miastom, pozwoli to naszym ukraińskim patriotom do końca bronić naszej wolności – dodał.

Ukraiński prezydent ocenił, że "Rosjanie będą mieli szansę na wolność tylko wtedy, gdy sami pokonają Kreml w głębi własnych umysłów". - Walka trwa i musimy zwyciężyć Kreml na polu bitwy. To nie jest tylko walka o ziemię, nie tylko o życie, bezpieczeństwo. Ta walka będzie definiować to, w jakim świecie nasze dzieci i wnuki będą żyć, a potem ich dzieci i wnuki – dodał.

Zełenski: wasze Patrioty pomogą naszym patriotom

Wołodymyr Zełenski przypomniał, że we wtorek przed przybyciem do Waszyngtonu był na linii frontu w Bachmucie. - Rosyjskie wojsko i najemnicy atakują Bachmut non stop od maja. Dzień i noc starają się go zdobyć, ale Bachmut walczy. W ubiegłym roku 70 tysięcy ludzi mieszkało w Bachmucie, teraz została garstka cywilów. Dudniące działa uderzają co godzinę. Ale ukraiński Donbas walczy nadal – powiedział.