Świat

Zełenski podarował Trumpowi wymowny prezent

Wołodymyr Zełenski - Donald Trump
Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski ofiarował Donaldowi Trumpowi kij golfowy, który otrzymał od ukraińskiego żołnierza - poinformowała we wtorek służba prasowa kancelarii prezydenta Ukrainy. Prezentowi towarzyszyło nagranie wideo. Amerykański przywódca odwdzięczył się znaczącym podarunkiem.
Kluczowe fakty:
  • Kij golfowy należał do żołnierza, który stracił nogę, gdy ratował towarzyszy broni w 2022 roku.
  • Donald Trump podziękował żołnierzowi, nagrywając wideo - przekazała kancelaria prezydenta Ukrainy.
  • Więcej o rozmowach przywódców w Białym Domu w portalu tvn24.pl

Do przekazania podarunku przez prezydenta Ukrainy doszło w poniedziałek w Waszyngtonie, gdzie tego dnia odbyły się rozmowy z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa, a także przywódców wybranych krajów europejskich, Unii Europejskiej i NATO w sprawie negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Kij golfowy dla Trumpa

Kij golfowy został przekazany przez młodszego sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy Kostiantyna Kartawcewa. Jak powiedział Zełenski, Kartawcew stracił nogę podczas walk w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, ratując towarzyszy broni. Gra w golfa stała się dla niego częścią rehabilitacji i pomogła mu odzyskać równowagę, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną - dodał.

Ukraiński przywódca pokazał też nagranie, na którym Kartawcew prosi prezydenta USA o pomoc Ukrainie w zakończeniu wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem.

Trump przyjął prezent i nagrał film z podziękowaniami dla ukraińskiego żołnierza, a także podarował prezydentowi Ukrainy symboliczne klucze do Białego Domu - czytamy w komunikacie na stronie prezydenta Ukrainy.

Trumpa zamiłowanie do gry w golfa jest powszechnie znane. Według stacji Sky News to właśnie dzięki wspólnej pasji do tego sportu bliższe relacje z prezydentem USA nawiązał prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Donald Trump na polu golfowym w swoim ośrodku w Turnberry w Szkocji
Donald Trump na polu golfowym w swoim ośrodku w Turnberry w Szkocji
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Zełenski przekazał Trumpowi list

Wcześniej w poniedziałek Zełenski wręczył prezydentowi USA list od swojej żony Ołeny, prosząc Trumpa o przekazanie go amerykańskiej pierwszej damie Melanii. Nawiązał w ten sposób do listu, który Melania Trump przekazała przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi za pośrednictwem swojego męża. Wezwała w nim do ochrony dzieci i "stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich". Trump wręczył list Putinowi podczas piątkowego spotkania na Alasce.

8 min
Opinie i wydarzenia

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/PAP

