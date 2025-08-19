Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Kij golfowy należał do żołnierza, który stracił nogę, gdy ratował towarzyszy broni w 2022 roku.

Donald Trump podziękował żołnierzowi, nagrywając wideo - przekazała kancelaria prezydenta Ukrainy.

Więcej o rozmowach przywódców w Białym Domu w portalu tvn24.pl

Do przekazania podarunku przez prezydenta Ukrainy doszło w poniedziałek w Waszyngtonie, gdzie tego dnia odbyły się rozmowy z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa, a także przywódców wybranych krajów europejskich, Unii Europejskiej i NATO w sprawie negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Kij golfowy dla Trumpa

Kij golfowy został przekazany przez młodszego sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy Kostiantyna Kartawcewa. Jak powiedział Zełenski, Kartawcew stracił nogę podczas walk w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, ratując towarzyszy broni. Gra w golfa stała się dla niego częścią rehabilitacji i pomogła mu odzyskać równowagę, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną - dodał.

Ukraiński przywódca pokazał też nagranie, na którym Kartawcew prosi prezydenta USA o pomoc Ukrainie w zakończeniu wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem.

Trump przyjął prezent i nagrał film z podziękowaniami dla ukraińskiego żołnierza, a także podarował prezydentowi Ukrainy symboliczne klucze do Białego Domu - czytamy w komunikacie na stronie prezydenta Ukrainy.

Trumpa zamiłowanie do gry w golfa jest powszechnie znane. Według stacji Sky News to właśnie dzięki wspólnej pasji do tego sportu bliższe relacje z prezydentem USA nawiązał prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Donald Trump na polu golfowym w swoim ośrodku w Turnberry w Szkocji Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Zełenski przekazał Trumpowi list

Wcześniej w poniedziałek Zełenski wręczył prezydentowi USA list od swojej żony Ołeny, prosząc Trumpa o przekazanie go amerykańskiej pierwszej damie Melanii. Nawiązał w ten sposób do listu, który Melania Trump przekazała przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi za pośrednictwem swojego męża. Wezwała w nim do ochrony dzieci i "stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich". Trump wręczył list Putinowi podczas piątkowego spotkania na Alasce.