Nie zaśpiewa już nigdy "Killing Me Softly". Roberta Flack cierpi na stwardnienie zanikowe boczne

Roberta Flack cierpi na stwardnienie zanikowe boczne

Dorobek muzyczny Roberty Flack

85-letnia wokalistka znana jest przede wszystkim z utworów, takich jak "Killing Me Softly", "The First Time Ever I Saw Your Face", "Where Is the Love", "The Closer I Get to You" oraz "Feel Like Makin' Love". Jak zaznaczono na jej oficjalnej stronie internetowej, Roberta jest pierwszą solową artystką, której udało się zdobyć nagrodę Grammy za Nagranie Roku przez dwa lata z rzędu. Dodatkowo, w 2020 roku, została ona wyróżniona nagrodą Grammy Lifetime Achievement Award, przyznawaną za całość dorobku muzycznego.