Kolejne doniesienia o finansowaniu przez Rosję ataków na żołnierzy USA. "Rozważyć sankcje na Moskwę"

- Prezydent Stanów Zjednoczonych nie powinien zapraszać Rosji do G7 czy G8. Powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie sankcje są adekwatne, by w większym stopniu minimalizować szkodliwe rosyjskie działania - powiedział Adam Schiff dziennikarzom po wtorkowym briefingu Białego Domu na temat sprawy finansowania ataków na żołnierzy USA. - Z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, wynika, że była to informacja o tym, iż a) prezydent powinien był o tym wiedzieć i b) (...) wydaje mi się, że o tym wiedział - relacjonował szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów, członek Partii Demokratycznej.