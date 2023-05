Właściciel sklepu podejrzany o zastrzelenie 14-latka. Oskarżył go o kradzież 4 butelek wody

Właściciel sklepu na stacji benzynowej w Karolinie Południowej miał zastrzelić 14-latka, z którym on i jego syn wdali się w kłótnię, twierdzą media. Mężczyźni oskarżali nastolatka o kradzież kilku butelek wody. Policja podkreśla jednak, że nie ma dowodów na to, iż chłopak cokolwiek ukradł.

28 maja wieczorem 14-letni Cyrus Carmack-Belton wszedł do sklepu przy stacji benzynowej w mieście Columbia. Według relacji portalu NBC News, opartej na informacjach przekazanych przez policję, w pewnym momencie chłopak zaczął kłócić się z Rickiem Chow, właścicielem sklepu, oraz jego synem. Śledczy nie podali szczegółów sprzeczki. Poinformowali za to, że nastolatek wybiegł po niej z budynku i zaczął uciekać. Z dalszej części relacji portalu wynika, że mężczyźni pobiegli za 14-latkiem w kierunku pobliskiego osiedla. Jak wyjaśnia NBC News, podczas pościgu syn Chowa powiedział ojcu, że uciekający chłopak jest uzbrojony. To właśnie wtedy właściciel sklepu miał strzelić w plecy nastolatka. Policja poinformowała, że przy jego ciele faktycznie znaleziono pistolet.