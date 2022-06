USA: Korea Północna może szykować się do wypróbowania taktycznej broni nuklearnej

Specjalny przedstawiciel USA do spraw Korei Północnej Sung Kim powiedział we wtorek, że retoryka władz w Pjongjangu może wskazywać, że zamierzają one przetestować taktyczną broń nuklearną. Podkreślił, że Stany Zjednoczone wielokrotnie od zeszłego roku wzywały Koreę Północną do dialogu wieloma kanałami, oferowały także pomoc humanitarną, ale nie otrzymały żadnej odpowiedzi.