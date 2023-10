Wjechał samochodem do chińskiego konsulatu. "Próbował zabić"

Niezidentyfikowany mężczyzna wjechał samochodem do biura wizowego chińskiego konsulatu w San Francisco. Jak podaje policja, doszło do strzelaniny z udziałem kierowcy i funkcjonariuszy, mężczyzna zmarł w szpitalu. Konsulat Chin wydał oświadczenie, w którym potępia "brutalny atak". Z kolei rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał, że mężczyzna "próbował zabić osoby obecne na miejscu zdarzenia oraz personel".

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałkowe popołudnie. Jak podała policja na krótkiej konferencji prasowej, honda sedan wjechała do holu biura wizowego chińskiego konsulatu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nawiązali kontakt z kierowcą samochodu, po czym doszło do strzelaniny z jego udziałem. Stacja telewizyjna ABC przekazała, że jej pracownicy zaobserwowali mężczyznę pokrytego krwią, który został wyniesiony z miejsca zdarzenia na noszach i umieszczony w karetce pogotowia. Pomimo wysiłków lekarzy w szpitalu stwierdzono zgon podejrzanego, poinformowała policja.

Według policji tożsamość kierowcy i przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Władze nie poinformowały, by poza kierowcą pojazdu ktokolwiek został ranny. Chińska placówka dyplomatyczna w San Francisco wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że "niezidentyfikowana osoba wjechała do biura wizowego konsulatu, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i osób znajdujących się na miejscu oraz powodując poważne uszkodzenia obiektów i mienia konsulatu", przekazała we wtorek agencja Reutera, dodając, iż konsulat oświadczył, że "zdecydowanie potępia ten brutalny atak i zastrzega sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności za ten incydent".