Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie. Spotkał się z Joe Bidenem

Wizyta Zełenskiego jest pierwszą wizytą prezydenta Ukrainy w Białym Domu od ponad czterech lat. Zełeński przybył do USA we wtorek. Tego dnia spotkał się z szefem Pentagonu oraz szefami resortów energii i obrony USA, a także z NASA, podpisując szereg umów. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w środę Zełenski miał spotkać się za zamkniętymi drzwiami z grupą kongresmenów popierających sprawę ukraińską w Kongresie. Podczas kilkudniowej wizyty Zełenski odwiedzi także miasta na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Ma udać się do Kalifornii, by - jak twierdzą władze w Kijowie - pracować nad nowymi możliwościami współpracy USA i Ukrainy w sferze IT i przemysłu kosmicznego.