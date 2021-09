Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie. W planach spotkanie z Bidenem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w środę z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu. W czasie wizyty przywódcy podpiszą szereg porozumień w kluczowych obszarach. Eksperci w Kijowie twierdzą, że spotkanie "będzie owocne", ale nie oczekują przełomu.

Według komunikatu biura prasowego ukraińskiego prezydenta w programie wizyty jest rozmowa Zełenskiego i Bidena w cztery oczy poprzedzona rozmowami w rozszerzonym składzie delegacji. Jak dodano, Zełenski ma spotkać się z wieloma przedstawicielami władz amerykańskich. Prezydent Ukrainy przybył do USA już we wtorek i w tym dniu spotkał się z szefem Pentagonu. Według informacji PAP w środę ma spotkać się też za zamkniętymi drzwiami z grupą kongresmenów popierających sprawę ukraińską w Kongresie. Ponadto, według biura prezydenta Zełenskiego, podczas spotkania z Bidenem ma dojść do podpisania "szeregu dokumentów".

Według PAP chodzi o porozumienia w sferze transformacji energetycznej, współpracy gospodarczej, a także nową transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak mówi PAP rozmówca w Kongresie, chodzi m.in. o uzbrojenie warte 60 milionów dolarów, w postaci dodatkowych systemów przeciwpancernych Javelin.

Waszyngton oczekuje jednocześnie, że Zełenski mocniej zaangażuje się m.in. w walkę przeciw korupcji.

Podczas kilkudniowej wizyty Zełenski odwiedzi miasta na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Ma udać się do Kalifornii, by - jak zaznają władze w Kijowie - pracować nad nowymi możliwościami współpracy USA i Ukrainy w sferze IT i przemysłu kosmicznego.

Wołodymyr Zełenski w siedzibie NASA. Na zdjęciu z prawej - szef agencji kosmicznej Bill Nelson (NASA/Bill Ingalls)/PAP/EPA

Zmieniana data spotkania

Data spotkania prezydentów Ukrainy i USA była dwukrotnie przekładana. Początkowo miał być to 30 sierpnia, następnie datę przesunięto na 31 sierpnia. Później spotkanie zostało przeniesione na 1 września w związku z ultimatum talibów w sprawie ewakuacji z Afganistanu - poinformował rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow.

Zdaniem strony amerykańskiej, wizytę przełożono po to, by nie przesłonił jej temat Afganistanu. Po tym, jak prezydent Biden zignorował prośbę Zełenskiego o spotkanie przed jego szczytem z Władimirem Putinem w Genewie, Waszyngton chce pokazać, że Ukraina jest ważnym partnerem.

Wołodymyr Zełenski w czasie obchodów 30. rocznicy niepodległości Ukrainy SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

To może być spory sukces Zełenskiego

Ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko uważa, że spotkanie będzie owocne, ale nie stanie się przełomem. - Wizyta przyniesie rezultaty. Ale nie należy oczekiwać sensacji, przełomów, nikt ze specjalistów nie ma takich zawyżonych oczekiwań - mówił na antenie Radia NW. Według niego w czasie wizyty podpisane będzie porozumienie w sferze obronnej. - To umowa ramowa, chciałoby się czegoś więcej. Ale bądźmy realistami: teraz USA nie są gotowe, by dawać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, wojskowej pomocy. Doznali zawodu w Afganistanie, dlatego będą działać ostrożnie - podkreśla politolog.

Według byłego ambasadora USA w Ukrainie Stevena Pifera, wizyta może być "sporym sukcesem" prezydenta Zełenskiego, o ile nie będzie on miał nierealistycznych oczekiwań wobec Bidena, jak np. zmianę decyzji ws. Nord Stream 2.

- Co więcej, im bardziej przekonujący będzie przekaz co do zobowiązania do wewnętrznych reform, tym lepszy będzie jego czas w Waszyngtonie - dodał dyplomata w tekście dla think-tanku Brookings Institution.

Pierwsza wizyta w Białym Domu

Środowa wizyta Zełenskiego będzie jego pierwszą w Białym Domu, mimo wielomiesięcznych starań, najpierw za rządów Donalda Trumpa, a potem Joe Bidena. Spotkanie w Białym Domu było jedną z zachęt, jakie administracja Trumpa proponowała w zamian za ogłoszenie śledztwa przeciwko Bidenowi w trakcie kampanii wyborczej. Ostatecznie do spotkania obu liderów doszło, lecz nie w Białym Domu, a na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2019 roku.

Autor:tas, karol

Źródło: PAP