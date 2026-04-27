Świat Brytyjska para królewska powitana w Białym Domu

Król Karol III i królowa Kamila powitani przez Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump Źródło: Reuters

Samolot z królewską parą wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem na niecałe dwie godziny przed ich spodziewaną wizytą w Białym Domu. Gdy dotarli na miejsce zostali powitani przez prezydenta Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump, którzy mają przyjąć ich na herbacie i oprowadzić po nowej pasiece na terenie rezydencji głowy państwa.

Król Karol III i królowa Kamila Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią - w obliczu ostrej krytyki prezydenta na temat premiera Keira Starmer - jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO.

Król Karol III i królowa Kamila spotkali się z Donaldem i Melanią Trump Źródło: Yuri Gripas/EPA/PAP

Pierwsza taka wizyta króla Karola III

W trakcie czterodniowej wizyty, Karol i Kamila mają spotkać się z amerykańską parą prezydencką trzykrotnie. We wtorek król wygłosi też przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. W planie wizyty Karola III jest też zwiedzenie parku narodowego (prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach) w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 roku i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

Co przyniesie wizyta króla Karola III i królowej Kamili w USA?