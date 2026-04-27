Świat

Brytyjska para królewska powitana w Białym Domu

Król Karol, Donald Trump
Król Karol III i królowa Kamila powitani przez Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump
Źródło: Reuters
Król Karol III i królowa Kamila spotkali się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i pierwszą damą Melanią Trump. Brytyjska para królewska rozpoczęła tym samym swoją czterodniową zagraniczną wizytę. W jej czasie Karol kilkakrotnie spotka się Trumpem oraz wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu.

Samolot z królewską parą wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem na niecałe dwie godziny przed ich spodziewaną wizytą w Białym Domu. Gdy dotarli na miejsce zostali powitani przez prezydenta Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump, którzy mają przyjąć ich na herbacie i oprowadzić po nowej pasiece na terenie rezydencji głowy państwa.

Zdjęcie z 27 kwietnia 2026 roku
Król Karol III i królowa Kamila
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią - w obliczu ostrej krytyki prezydenta na temat premiera Keira Starmer - jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO.

Król Karol III i królowa Kamila spotkali się z Donaldem i Melanią Trump
Król Karol III i królowa Kamila spotkali się z Donaldem i Melanią Trump
Źródło: Yuri Gripas/EPA/PAP

Pierwsza taka wizyta króla Karola III

W trakcie czterodniowej wizyty, Karol i Kamila mają spotkać się z amerykańską parą prezydencką trzykrotnie. We wtorek król wygłosi też przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. W planie wizyty Karola III jest też zwiedzenie parku narodowego (prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach) w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 roku i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

Książę Harry zwrócił się z apelem do USA. Odpowiedź Donalda Trumpa
Książę Harry zwrócił się z apelem do USA. Odpowiedź Donalda Trumpa

Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

Co przyniesie wizyta króla Karola III i królowej Kamili w USA? Materiał Justyny Kazimierczak
Źródło: TVN24

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Yuri Gripas/EPA/PAP

USAWaszyngtonDonald TrumpKról Karol IIIAdministracja Donalda TrumpaBrytyjska rodzina królewska
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Czytaj także:
imageTitle
Gauff odpada, Świątek w górę
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Szef klubu Polski 2050 o nieobecności Hennig-Kloski: do czwartku jest jeszcze czas
Polska
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
BIZNES
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
imageTitle
Pięć goli w Gliwicach. Piast topi Arkę
EUROSPORT
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Julia "Maffashion" Kuczyńska i Cezary Pazur
Cezary Pazura o rozmowie z Łatwogangiem. "Możesz mi obiecać..."
Polska
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
BIZNES
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
METEO
Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Strzelał na balu w Waszyngtonie. Prokuratura: próbował zamordować prezydenta
Świat
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
METEO
27 1925 fpf cl-0044
Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły
Polska
imageTitle
Modrić już po operacji. Ruszyła walka z czasem
EUROSPORT
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
BIZNES
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Łódź
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Mieli walczyć z kimś innym. Nie dali się zaskoczyć
EUROSPORT
imageTitle
Selby'emu puściły nerwy. Czterokrotny mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Melania Trump domaga się zwolnienia komika
Świat
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent "rozważa udział w uroczystościach"
Polska
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Budowa magazynu paliw nad Odrą. Cztery zawiadomienia i żądanie rozbiórki
Szczecin
Karol Nawrocki
Nawrocki liczy dni i krytykuje rząd. "Miał pan dwa miesiące"
Polska
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
WARSZAWA
Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów w mieście Bekasi
Tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary. "Ewakuacja wciąż trwa"
Świat
Kobiecie grozi więzienie
Przysługa dla znajomego i groźba więzienia
Kraków
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
METEO
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Poważny wypadek ojca Maksa Verstappena. Miał dużo szczęścia
EUROSPORT
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
METEO
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
BIZNES
