"Zachowała się bohatersko". Nowe fakty w sprawie sześciolatka, który postrzelił nauczycielkę

Policja przedstawiła nowe fakty w sprawie wydarzenia, do którego doszło w piątek, a które wstrząsnęło mieszkańcami Wirginii. Sześciolatek postrzelił w szkolnej sali swoją nauczycielkę. Szef lokalnej policji przekazał między innymi, skąd chłopiec miał broń i co się działo w klasie.

Strzał padł w piątek 6 stycznia po południu w szkole Richneck w miejscowości Newport News. Według BBC do zdarzenia doszło w przerwie między zajęciami, po sprzeczce między 25-letnią nauczycielką Abby Zwerner i sześcioletnim uczniem pierwszej klasy. Żadne z obecnych w sali dzieci nie zostało ranne. Kobieta została postrzelona w klatkę piersiową, odniosła obrażenia zagrażające życiu. Późnym popołudniem AP przekazało, że jej stan się polepszył. Zwerner nadal leży w szpitalu.

Wirginia. Nowe informacje ws. strzelaniny w szkole

Policja już w dniu zdarzenia poinformowała, że strzelanina "nie była przypadkowa". W poniedziałek Steve Drew, szef lokalnych funkcjonariuszy, przekazał nowe informacje w tej sprawie. Zaznaczył, że sprzeczka, o której mówił wcześniej, była wyłącznie słowna, między nauczycielką a sześciolatkiem nie doszło do fizycznego kontaktu. Po zranieniu nauczycielki chłopiec został obezwładniony przez pracownika szkoły, który wbiegł do sali, gdy usłyszał strzał. Dziecko nadal było "nastawione bojowo", miało uderzyć mężczyznę. Przybyli na miejsce policjanci przewieźli sześciolatka do aresztu.