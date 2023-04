Przyznali, że zamordowali nauczycielkę z powodu złych ocen. Nastolatkom grozi dożywocie 

17-letni Willard Miller i 18-letni Jeremy Goodale przyznali się we wtorek do zamordowania Nohemy Graber, nauczycielki języka hiszpańskiego w amerykańskiej Fairfield High School - informuje CBS News. Według śledczych zabójstwa dopuścili się w 2021 roku, a jego motywem miało być otrzymanie przez jednego z nich złej oceny z prowadzonego przez 66-latkę przedmiotu. Nastolatkom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę, na które powołuje się portal CBS News, inicjatorem zabójstwa miał być 16-letni wówczas Willard Miller, który otrzymał od Graber złą ocenę z prowadzonych przez nią zajęć języka hiszpańskiego, co obniżyło jego ogólną średnią ocen. Miał on skontaktować się z Jeremym Goodalem, a następnie namówić go do przeprowadzenia ataku na 66-latkę. Planowaniem zbrodni nastolatkowie mieli zajmować się przez następne dwa tygodnie.