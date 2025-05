Miał status chroniony, trafił do salwadorskiego więzienia. Administracja Trumpa przyznała się do pomyłki Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Grupa osadzonych zaatakowała strażników więziennych w mieście Big Stone Gap w Wirginii. Według służb sprawcami były osoby uznane za członków gangów MS-13.

Kluczowe fakty: Sześciu więźniów zaatakowało pięciu strażników więziennych w Wirginii.

Wśród sprawców był jeden Amerykanin. Pozostała piątka to pochodzący z Salwadoru członkowie gangu MS-13 - przekazano.

Do zdarzenia doszło w piątek rano w więzieniu o zaostrzonym rygorze Wallens Ridge State Prison w mieście Big Stone Gap w stanie Wirginia. Służba więzienna tego stanu (Virginia Department of Corrections - VADOC) potwierdziła w oświadczeniu, że sześciu osadzonych zaatakowało pięciu strażników, którzy trafili do szpitala. Trzech z nich zostało z niego wypisanych jeszcze tego samego dnia, a pozostałych dwóch pozostało tam w stabilnym stanie. Dokładne okoliczności zajścia nie są znane, w sprawie wszczęto dochodzenie.

Wallens Ridge State Prison Źródło: Google Maps

Więźniowie, którzy zaatakowali, to członkowie gangu

Według VADOC cała szóstka sprawców odbywała wyroki za brutalne przestępstwa, w tym morderstwo i gwałt. Ponadto w przypadku pięciorga z nich potwierdzono, że są członkami gangu MS-13, pochodzącymi z Salwadoru, którzy przybyli do USA nielegalnie. Szósty sprawca jest obywatelem USA z powiązaniami z innym gangiem.

- Przede wszystkich pięciu odpowiedzialnych za ten bezsensowny atak nie powinno nigdy być w tym kraju - podkreślił Chad Dotson, dyrektor VADOC. - Każdego dnia nasi funkcjonariusze narażają swoje życie, by zapewnić bezpieczeństwo publiczne (...). Ten atak jest przykładem niebezpieczeństw, z jakimi się zmagają, gdy codziennie stawiają się w pracy - dodał.

Gang MS-13 (Mara Salvatrucha) w USA liczy ponad 10 tys. członków i działa w tym kraju co najmniej od lat 80. XX wieku. W większości tworzą go imigranci z Salwadoru. Gang działa też w innych krajach Ameryki Łacińskiej, głównie na obszarach miejskich.