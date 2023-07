Konwojowany więzień zaatakował i zabił policjanta. Media: udusił go kajdankami

Jak przekazał Departament Policji w Indianapolis, do zdarzenia doszło w poniedziałek. 61-letni policjant John Durm z hrabstwa Marion transportował więźnia z wizyty lekarskiej do zakładu karnego - Criminal Justice Center Complex. W pewnym momencie osadzony zaatakował funkcjonariusza, a następnie ukradł jego pojazd i odjechał nim. Niedługo potem rozbił się w pobliżu i został od razu zatrzymany.

Policjant, którego zaatakował więzień, został zabrany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Domniemanego sprawcę zabójstwa 61-latka zidentyfikowano jako 34-letniego Orlando Mitchella. Po zdarzeniu on również trafił do szpitala. Po wyjściu z niego ma zostać formalnie oskarżony.