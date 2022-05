Więzień i funkcjonariuszka przepadli jak kamień w wodę. "Sądzę, że to bardzo dobrze przemyślany plan"

Trwają poszukiwania więźnia i towarzyszącej mu zastępczyni dyrektora zakładu karnego, którzy zniknęli w zeszłym tygodniu w drodze do sądu. Policja podejrzewa, że funkcjonariuszka pomogła zbiegowi w ucieczce z więzienia. Do tej pory nie udało się ustalić ich potencjalnej lokalizacji. Jak pisze CNN, śledczy są coraz bardziej sfrustrowani. - Jej wiedza i znajomość procedur, jakie stosujemy w biurze szeryfa z pewnością działają na ich korzyść. Sądzę, że to bardzo dobrze przemyślany plan - powiedział miejscowy szeryf Rick Singleton.