"Mają jedno przesłanie: Mamy dosyć! Wystarczy!". Protesty na ulicach Nowego Jorku

Wiele tysięcy protestujących ponownie wyszło w sobotę na ulice w Nowym Jorku. Domagali się reformy policji i zmian w zasadach jej finansowania. Nawoływali także do poszanowania praw człowieka i zmian na szczytach władzy.

Uczestnicy protestu odbywającego się pod hasłami ruchu Black Lives Matter domagali się położenia kresu brutalności policji i zaprzestania systemowego rasizmu. W sobotę pojawiły się także postulaty odsunięcia od władzy prezydenta i wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Mówcy nawoływali, by nie głosować na tych polityków w listopadowych wyborach prezydenckich.

- Zaczęło się od ruchu w obronie czarnoskórych, by przerodzić w szerszy ruch obrony praw człowieka. Widać tu ludzi z całego świata, przedstawicieli wszystkich ras i narodowości. Mają jedno przesłanie: Mamy dosyć! Wystarczy! – powiedział w rozmowie z reporterem stacji telewizyjnej NY1 jeden z uczestników.

W ostatnich dniach do protestów przyłącza się coraz więcej rowerzystów. W okolicy Times Square w sobotę zgromadziły się tysiące cyklistów, którzy na ponad godzinę zablokowali wszelki ruch kołowy w tej części miasta.

- Dla mnie osobiście musi nastąpić więcej zmian. Nie możemy zawieść. Wciąż się jeszcze uczymy, ale już teraz musimy wprowadzać systematyczne zmiany. Chcą, żebyśmy sobie stąd poszli, więc pójdziemy... Do przodu! – powiedział dziennikarzom jeden z rowerzystów.

Transparenty w rękach dzieci

W sobotę do uczestnictwa w akcjach protestacyjnych zaangażowano też dzieci. Setki z nich z rodzicami przemaszerowały z Central Parku pod siedzibę burmistrzów Nowego Jorku - Gracie Mansion. Dzieci niosły transparenty nawołujące do finansowania szkół zamiast policji (NYPD).

- Uważam za ważne, by moje dzieci tego doświadczyły i poczuły się częścią historii. Świat się zmienia, musimy się opowiedzieć po słusznej stronie - skomentował jeden z rodziców.

Telewizja CBS przeprowadzała krótkie rozmowy z najmłodszymi uczestnikami demonstracji. - Myślę, że jeśli nie zrobimy czegoś z tym, co się dzieje wokół nas, to nic się nie zmieni – powiedziała dziennikarzom 7-letnia Kitra Gatheru.

Nieobecność burmistrza

Burmistrz Bill de Blasio nie pojawił się i nie przemówił do przybyłych pod jego siedzibę.

W sobotnim wydaniu konserwatywny dziennik "The New York Post" zamieścił wypowiedź syna amerykańskiego boksera Muhammada Alego, który twierdzi, że jego ojciec byłby przeciwny ruchowi Black Lives Matter, uznałby go za "rasistowski, a samych protestujących za wcielone diabły".