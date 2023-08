"Usuwałem się z drogi, aby inni ludzie mogli zrobić sobie zdjęcia". 13-latek spadł z wysokości 30 metrów 

Wielki Kanion. 13-latek nie pamięta wypadku

O wypadku w rozmowie ze stacją telewizyjną KPNX z Phoenix opowiedział sam Kauffman. - Stałem w pobliżu krawędzi i usuwałem się z drogi, aby inni ludzie mogli zrobić sobie zdjęcia. Przykucnąłem i przytrzymałem się skały. Trzymałem ją tylko jedną ręką - wyjaśniał 13-latek. - To nie był dobry uchwyt. W pewnym momencie straciłem przyczepność i zacząłem przesuwać się do tyłu - dodał.

Z cytowanej przez "Guardiana" relacji policji wynika, że ratownicy, aby dostać się do rannego chłopaka, musieli zsunąć się po linie w dół kanionu. Na górę Wyatta przetransportowali w specjalnym koszu. - Nie pamiętam momentu wypadku. Pamiętam tylko, że kiedy się przebudziłem, byłem w karetce. A później wsiadłem do samolotu i dotarłem tutaj (do Las Vegas - red.) - mówił dziennikarzom KPNX mieszkający na co dzień w Północnej Dakocie nastolatek.