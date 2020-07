Więcej zabójstw z użyciem broni palnej w USA. Najgorsza sytuacja panuje w Chicago i Nowym Jorku

Z danych amerykańskiej policji wynika, że w miastach USA odnotowuje się więcej zabójstw z użyciem broni palnej niż przed rokiem. Eksperci uważają, że wpływ na to ma epidemia Covid-19 i wywołany przez nią kryzys gospodarczy.

W trakcie epidemii policjanci w amerykańskich miastach zmagają się nie tylko z protestami i niepokojami społecznymi, ale także z nowym wyzwaniem: gwałtownym wzrostem brutalnej przestępczości - pisze portal Fox News. Dotyczy to także zabójstw z użyciem broni palnej. Eksperci wiążą to z kryzysem gospodarczym wywołanym koronawirusem. Do zwiększonej agresji przyczyniać się ma frustracja wywołana utratą pracy, śmiercią najbliższych oraz restrykcyjnymi ograniczeniami w życiu społecznym.