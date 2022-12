Rekordowa liczba sztuk broni palnej w bagażach podręcznych. Zdecydowana większość z nich naładowana

Tymczasem - jak przekazała TSA w ubiegłotygodniowym oświadczeniu - w bagażach podręcznych znaleziono dokładnie 6301 sztuk broni - o 329 więcej niż w 2021 roku . A aż 88 proc. z nich była naładowana. Dane dotyczą okresu do 16 grudnia, TSA przewiduje, że do końca 2022 roku łączna liczba przekroczy 6600 sztuk broni.

Coraz więcej broni palnej w bagażu podręcznym

Liczba przechwytywanych sztuk broni na amerykańskich lotniskach stale rośnie - między 2010 a 2019 rokiem z 1123 do 4432 sztuk. Dzieje się tak mimo zwiększenia maksymalnej wysokości kar finansowych za naruszenie regulacji - z 13 910 dolarów do 14 950 dolarów. Osobie zatrzymanej z bronią w bagażu podręcznym grozi także zawieszenie na pięć lat prawa do szybszego przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa i wzmocnione kontrole w przyszłości. Poza tym, w zależności od obowiązującego w danym stanie prawa, może też zostać aresztowana.