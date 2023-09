Widmo shutdownu nad USA oddalone. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o tymczasowym finansowaniu

Próba storpedowania wysiłków spikera

Niewielka grupa skrajnie prawicowych kongresmenów, będących najbardziej zagorzałymi zwolennikami byłego prezydenta Donalda Trumpa, próbowała storpedować wysiłki spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który usiłuje wypracować kompromis, by nie dopuścić do shutdownu. Frakcja ta - według "Washington Post" - jest skłonna doprowadzić do obalenia spikera już w przyszłym tygodniu, co jeszcze dodatkowo sparaliżuje Kongres i utrudni ewentualne próby wybrnięcia z shutdownu.