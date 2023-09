Widmo shutdownu nad USA. Politycy mają czas do północy

Izba Reprezentantów oraz Senat USA - dwie izby amerykańskiego parlamentu - mają czas do północy w sobotę (6 rano w niedzielę w Polsce), by uchwalić ustawę budżetową. Brak porozumienia spowoduje wraz z początkiem października tak zwany shutdown - zawieszenie działalności większości amerykańskich urzędów i instytucji federalnych.

Powodem paraliżu w Kongresie są przede wszystkim żądania prawego skrzydła Partii Republikańskiej, które - mając decydujący wpływ na głosowanie - nie chce zgodzić się na uchwalenie prowizorium bez głębokich cięć, funduszy na wzmocnienie granicy i przede wszystkim - bez usunięcia z projektu środków na pomoc dla Ukrainy. Na to z kolei nie chcą się zgodzić kontrolujący Senat demokraci i większość republikańskich senatorów. Republikanie w Izbie Reprezentantów odrzucili też senacki projekt "czystego" prowizorium pozostawiającego poziom wydatków na obecnym poziomie.

Niewielka grupa skrajnie prawicowych kongresmenów, będących najbardziej zagorzałymi zwolennikami byłego prezydenta Donalda Trumpa, próbuje storpedować wysiłki spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który usiłuje wypracować kompromis, by nie dopuścić do shutdownu. Frakcja ta - według "Washington Post" - jest skłonna doprowadzić do obalenia spikera już w przyszłym tygodniu, co dodatkowo sparaliżuje Kongres i utrudni ewentualne próby wybrnięcia z shutdownu

Spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Trump tymczasem zażądał niedawno w swym serwisie społecznościowym Truth Social, by republikanie w Kongresie doprowadzili do zawieszenia działalności rządu.

Według Politico i "Washington Post", czyni to shutdown prawdopodobnym scenariuszem. Do zamknięcia funkcji państwa dochodziło w USA wielokrotnie, jednak najczęściej paraliż trwał kilka dni. Najdłuższy miał miejsce za prezydentury Donalda Trumpa na przełomie 2018 i 2019 roku - trwał 34 dni.

Joe Biden został na weekend w stolicy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegł w rozmowie z dziennikarzami, że zawieszenia działalności rządu wpłynęłoby negatywnie na pracę Departamentu Stanu, zapewnił jednak, że resort dyplomacji zrobi wszystko, co w jego mocy, by zachować zdolność do czuwania nad bezpieczeństwem państwa.

Siedziba Kongresu Shutterstock

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała z kolei w piątek, że prezydent Joe Biden w związku z ryzykiem shutdownu pozostanie w ten weekend w Waszyngtonie.

"W Kongresie są obecnie ludzie, którzy sieją tak wielkie podziały, że są gotowi dziś wieczorem zamknąć rząd. To niedopuszczalne" - napisał w sobotę na portalu X (dawniej Twitter) prezydent Biden.

W czwartek władze federalne ostrzegły pracowników administracji o możliwym zamknięciu urzędów. Szefowa biura budżetowego Białego Domu Shalanda Young poinformowała, że shutdown może sprawić, iż PKB Stanów Zjednoczonych straci od 0,1 do 0,2 proc.

Shutdown spowoduje zablokowanie działania większości urzędów

Do zawieszenia działalności rządu federalnego z powodu nieuchwalenia budżetu może dojść już o północy z soboty na niedzielę (6 rano w niedzielę polskiego czasu). Jak pisze "Washington Post", pracownicy agencji federalnych otrzymali powiadomienie, że wkrótce mogą zostać wysłani na bezpłatny urlop, jeśli nie znajdują się na liście niezbędnych pracowników.

Setki tysięcy pracowników federalnych zostanie zatem w poniedziałek w domu bez wynagrodzenia. Według Amerykańskiej Federacji Pracowników Rządowych wielu z tych pracowników żyje od wypłaty do wypłaty.

Portal BBC zwraca uwagę, że jest to niepokojąca sytuacja dla wszystkich pracowników federalnych zadłużonych z tytułu kredytów studenckich. Potencjalny shutdown zbiega się ze wznowieniem od niedzieli, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, spłaty tych kredytów przez 40 milionów obywateli.

Jak czytamy, amerykańska agencja rządowa odpowiedzialna za pomoc i odbudowę po klęskach żywiołowych stara się obecnie oszczędzać środki na wypadek, gdyby okres shutdownu pokrył się z sezonem występowanie nad amerykańskim wybrzeżem huraganów.

Obrady Izby Reprezentantów Shutterstock

Jeśli odpowiednia ustawa nie zostanie przyjęta do końca września, kiedy kończy się obecny rok fiskalny, tzw. shutdown spowoduje zablokowanie pracy większości urzędów i agencji poza najważniejszymi i najbardziej podstawowymi ich funkcjami. Oznaczałoby to najprawdopodobniej zamknięcie między innymi parków narodowych czy zakłócenia w programach socjalnych. Do bezpłatnej pracy zmuszeni zostaliby natomiast żołnierze czy funkcjonariusze straży granicznej oraz pracownicy lotnisk.

Według "Washington Post", nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji na temat tego, którzy pracownicy zostaną wysłani na urlop. Pentagon zdecydował jednak, że zakłócenia nie obejmą dostaw pomocy dla Ukrainy.

Obie izby mają obradować w sobotę, zaledwie kilka godzin przed ostatecznym terminem. Procedowane ustawy, jak pisze CNN, mają jednak raczej minimalizować skutki zawieszenia pracy rządu niż mu zapobiec.

Autor:ks/ft

Źródło: PAP, CNN, BBC