Kamala Harris z uprawnieniami prezydenta. Pierwsza kobieta z taką władzą w USA

Harris z władzą prezydencką przez 85 minut

Przekazanie uprawnień prezydenckich nie pierwszy raz w USA

Rzeczniczka wyjaśniła też, że przekazanie uprawnień prezydenckich zdarzało się już w historii kraju. Wskazywała, że stało się to, kiedy prezydent George W. Bush miał kolonoskopie w 2002 i 2007 roku - wówczas uprawnienia otrzymał ówczesny wiceprezydent Dick Cheney. Dodała, że jest to zgodne z konstytucją.

Trump nie przekazał władzy Pence'owi

W swojej książce zatytułowanej "I'll Take Your Questions Now" Grisham nie używa terminu kolonoskopia, ale mocno sugeruje, że po to była wyprawa do placówki. Mówi, że wizyta Trumpa w szpitalu, która wywołała wielotygodniowe spekulacje na temat jego stanu zdrowia, była "bardzo powszechną procedurą", w czasie której "pacjent jest poddawany leczeniu".