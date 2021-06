Kamala Harris w Meksyku. "Mocno wierzę w to, że wkraczamy w nową erę"

Wiceprezydent USA Kamala Harris ogłosiła podczas wizyty w Meksyku poinformowała o porozumieniu w sprawie zwiększenia inwestycji w Ameryce Środkowej mających pomóc w powstrzymaniu fali migrantów z tego rejonu, którzy napływają w rekordowych liczbach do Stanów Zjednoczonych.

- Mocno wierzę w to, że wkraczamy w nową erę, która uwidoczni współzależność i wzajemne powiązania między naszymi krajami - powiedziała wiceprezydent USA Kamala Harris podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Meksyku Andresem Manuelem Lopezem Obradorem.

Chodzi między innymi o warte 250 milionów dolarów inwestycje na południu Meksyku, a także wartą 130 milionów pomoc, której celem jest reforma prawa pracy i wzmocnienie praw pracowników. To równocześnie jeden z warunków porozumienia handlowego USMCA, które zastąpiło NAFTA.

Meksyk jest dodatkowo kluczowym krajem tranzytowym dla migrantów z krajów tzw. północnego trójkąta (Gwatemala, Honduras, Salwador). Ameryka miała naciskać na Meksyk, by uszczelnił swoje południowe granice i lepiej egzekwował przepisy imigracyjne, hamując napływ imigrantów. Mimo to, podczas konferencji prasowej temat ten nie został poruszony.

Harris krytykowana za słowa w Gwatemali

Podróż była przedmiotem krytyki polityków z obu stron politycznego spektrum w USA. Lewica, z kongresmenką Alexandrią Ocasio-Cortez na czele potępiła Harris za jej dosadne słowa w Gwatemali, kiedy wprost zaapelowała do mieszkańców Ameryki Środkowej, by nie przyjeżdżali do USA, bo zostaną deportowani.