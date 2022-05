Wiceprezydent USA Kamala Harris w Buffalo: dość przemocy z użyciem broni palnej

Kamala Harris, wiceprezydent USA zaapelowała w sobotę o to, by położyć kres przemocy z użyciem broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Przyjechała do Buffalo, gdzie wzięła udział w ceremonii pogrzebowej 86-letniej Ruth Whitfield, najstarszej ofiary ataku na supermarket w tym mieście. - Nie pozwolimy, aby mali ludzie wywoływali strach w naszych społecznościach - powiedziała.