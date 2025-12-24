Logo strona główna
Świat

Media: USA ściągają w pobliże Wenezueli sprzęt do operacji specjalnych

CV22-Osprey
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone przetransportowały kolejne siły w region Karaibów - podał we wtorek "The Wall Street Journal". Dziennik informuje o przemieszczeniu dużej liczby samolotów transportowych oraz maszyn wykorzystywanych do operacji specjalnych.
Kluczowe fakty:
  • USA zgromadziły na Morzu Karaibskim i w rejonie wschodniego Pacyfiku znaczne siły wojskowe.
  • Od kilku miesięcy Stany Zjednoczone przypuszczają ataki na łodzie, które wypłynęły z Wenezueli, utrzymując, że służą one do transportu narkotyków. Donald Trump zapowiadał operacje lądowe w państwie rządzonym przez Nicolasa Maduro.
  • Między USA i Wenezuelą narasta napięcie. Czy wybuchnie wojna? O czterech możliwych scenariuszach przeczytasz w TVN24+.

Jak zaznaczyła gazeta, dodatkowe siły i sprzęt dają Amerykanom kolejne opcje, jeśli chodzi o potencjalne przeprowadzenie operacji militarnej w regionie. Dziennik powołał się na przedstawicieli amerykańskich władz i dane dotyczące ruchu samolotów.

"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"

"WSJ": USA przemieściły dodatkowe siły w region Karaibów

"WSJ" podał, że do regionu w poniedziałek w nocy wleciało z bazy w Nowym Meksyku co najmniej 10 samolotów CV-22 Osprey, wykorzystywanych przez siły specjalne. Natomiast samoloty transportowe C-17 przybyły w poniedziałek do Portoryko. Źródło gazety potwierdziło, że na pokładzie samolotów był transportowany personel wojskowy i sprzęt.

CV22-Osprey
CV22-Osprey
Źródło: Shutterstock

Rzecznik Dowództwa Południowego USA, odpowiedzialnego za region Karaibów, Ameryki Południowej i Ameryki Centralnej, odmówił odpowiedzi na pytanie o te przemieszczenia sił. Zaznaczył, że "standardową praktyką jest rutynowa rotacja sprzętu i personelu do dowolnej instalacji wojskowej".

Eskalacja na linii USA-Wenezuela

Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły wojskowe, oskarżają nieuznawanego przez nich przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym. Od września USA prowadzą uderzenia na łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W atakach tych, według różnych szacunków, zginęły co najmniej 104 osoby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Rubio: władze Wenezueli otwarcie współpracują z terrorystami

Rubio: władze Wenezueli otwarcie współpracują z terrorystami

USA ogłosiły też blokadę objętych sankcjami tankowców płynących do Wenezueli i wypływających z niej. Na przestrzeni ostatnich tygodni Amerykanie zatrzymali i przejęli dwa tankowce, które cumowały w wenezuelskich portach. Kraj ten posiada największe złoża ropy naftowej na świecie.

W poniedziałek prezydent Donald Trump powiedział, że Amerykanie mają "sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej". Dodał, że jeśli Maduro "będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni". Ponownie zapowiedział też, że wkrótce amerykańskie siły rozpoczną na lądzie operację przeciwko przemytnikom narkotyków.

OGLĄDAJ: Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli
pc

Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USAWenezuelaKaraibyPolityka zagraniczna USADonald TrumpNicolas MaduroMisje wojskowe USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica