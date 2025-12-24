Media: USA ściągają w pobliże Wenezueli sprzęt do operacji specjalnych

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: USA zgromadziły na Morzu Karaibskim i w rejonie wschodniego Pacyfiku znaczne siły wojskowe.

Od kilku miesięcy Stany Zjednoczone przypuszczają ataki na łodzie, które wypłynęły z Wenezueli, utrzymując, że służą one do transportu narkotyków. Donald Trump zapowiadał operacje lądowe w państwie rządzonym przez Nicolasa Maduro.

Jak zaznaczyła gazeta, dodatkowe siły i sprzęt dają Amerykanom kolejne opcje, jeśli chodzi o potencjalne przeprowadzenie operacji militarnej w regionie. Dziennik powołał się na przedstawicieli amerykańskich władz i dane dotyczące ruchu samolotów.

"WSJ": USA przemieściły dodatkowe siły w region Karaibów

"WSJ" podał, że do regionu w poniedziałek w nocy wleciało z bazy w Nowym Meksyku co najmniej 10 samolotów CV-22 Osprey, wykorzystywanych przez siły specjalne. Natomiast samoloty transportowe C-17 przybyły w poniedziałek do Portoryko. Źródło gazety potwierdziło, że na pokładzie samolotów był transportowany personel wojskowy i sprzęt.

CV22-Osprey Źródło: Shutterstock

Rzecznik Dowództwa Południowego USA, odpowiedzialnego za region Karaibów, Ameryki Południowej i Ameryki Centralnej, odmówił odpowiedzi na pytanie o te przemieszczenia sił. Zaznaczył, że "standardową praktyką jest rutynowa rotacja sprzętu i personelu do dowolnej instalacji wojskowej".

Eskalacja na linii USA-Wenezuela

Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły wojskowe, oskarżają nieuznawanego przez nich przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym. Od września USA prowadzą uderzenia na łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W atakach tych, według różnych szacunków, zginęły co najmniej 104 osoby.

USA ogłosiły też blokadę objętych sankcjami tankowców płynących do Wenezueli i wypływających z niej. Na przestrzeni ostatnich tygodni Amerykanie zatrzymali i przejęli dwa tankowce, które cumowały w wenezuelskich portach. Kraj ten posiada największe złoża ropy naftowej na świecie.

W poniedziałek prezydent Donald Trump powiedział, że Amerykanie mają "sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej". Dodał, że jeśli Maduro "będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni". Ponownie zapowiedział też, że wkrótce amerykańskie siły rozpoczną na lądzie operację przeciwko przemytnikom narkotyków.

