Świat

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

Nicolas Maduro
Prokurator generalna USA: Maduro usłyszał zarzuty
Źródło: TVN24
Prokuratura federalna w Nowym Jorku opublikowała nowe, uaktualnione zarzuty wobec obalonego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, jego żony Cilii Flores, syna i konkretnych ministrów. USA oskarżają Maduro między innymi o uczestnictwo w "zmowie narkoterrorystycznej". Prokurator generalna Pamela Bondi napisała, że "wkrótce spadnie na nich cały gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości".

Opublikowany w sobotę dokument jest uaktualnieniem zarzutów postawionych przez prokuraturę federalną jeszcze w 2020 roku Stawia pojmanemu w nocy dyktatorowi i jego otoczeniu cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie, by przemycać narkotyki wspólnie z kartelami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne, uczestnictwo w zmowie, by przemycać kokainę do USA i dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych i innej zakazanej broni.

Obok samego Maduro, zarzuty postawiono jego żonie Cilii Flores, synowi Nicolasowi Ernesto Maduro, obecnemu ministrowi sprawiedliwości Diosdado Cabello i jego poprzednikowi Ramonowi Rodriguezowi Chacinowi oraz przywódcy gangu Tren de Aragua Nino Guerrero.

W odróżnieniu od poprzedniej wersji dokumentu, nowy mówi o tym, że przynajmniej jedna z oskarżonych osób zostanie doprowadzona przed sąd i aresztowana w Dystrykcie Południowym Nowego Jorku.

Eksplozje w Caracas
Eksplozje w Caracas
Źródło: Reuters

"Tysiące ton" kokainy

Prokuratura zarzuca Maduro i jego wspólnikom, że wspierali handel kokainą z kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim Tren de Aragua. Maduro i członkowie jego reżimu mieli roztaczać osłonę nad handlem i nieraz osobiście pilnować transportu narkotyków, "umożliwiając korupcję napędzaną handlem narkotykami w całym regionie". W ten sposób do USA trafiać miały "tysiące ton" kokainy.

Według śledczych, Maduro był zaangażowany w proceder od 1999 roku, kiedy jeszcze był deputowanym do wenezuelskiego parlamentu i kontynuował działalność przestępczą w późniejszych rolach jako szef MSZ i prezydent kraju.

W dokumencie wymienione są konkretne przypadki zarzucanych Maduro czynów, jak na przykład świadome wydawanie paszportów dyplomatycznych szmuglerom narkotyków czy przejęcie przez jego żonę łapówki wartej setki tysięcy dolarów, by zaaranżować spotkanie przemytników z dyrektorem urzędu antynarkotykowego. Obydwoje mieli również przemycać narkotyki zarekwirowane przez wenezuelskie służby, z pomocą prorządowych gangów nazywanych "colectivos".

Prokurator generalna: spadnie na nich cały gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości

Wcześniej w sobotę prokurator generalna USA Pamela Bondi oświadczyła, że "Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni", a dokumenty w tej sprawie wystawił Sąd Okręgowy Południowego Dystryktu Nowego Jorku".

Jak przekazała, Maduro "został oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny, spisek w zakresie importu kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym".

Prokurator zapowiedziała, że "wkrótce spadnie na nich cały gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach".

Trzeci taki przypadek

Nad ranem czasu polskiego amerykańskie wojsko przeprowadziło operację wojskową w Wenezueli.

Kilka godzin później prezydent Donald Trump poinformował, że Nicolas Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.

Przed godz. 17 w sobotę (23 w Polsce) samolot wiozący Maduro wylądował w Nowym Jorku. Tam dyktator i jego żona mają usłyszeć zarzuty. Wcześniejsze informacje mówiły, że Maduro znajdował się na pokładzie okrętu desantowego USS Iwo Jima. Według CNN, najpierw trafił on do bazy Guantanamo na Kubie, a potem do USA.

Maduro będzie trzecim przywódcą obcego państwa, który odpowie przed amerykańskim sądem za przemyt narkotyków. Pierwszym był prezydent Panamy Manuel Noriega, którego aresztowano dokładnie 26 lat temu, 3 stycznia 1990 roku, również w wyniku amerykańskiej inwazji na ten kraj.

Drugi to były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez, skazany na 45 lat więzienia za wspieranie przemytu setek ton kokainy do USA. W listopadzie Hernandez został ułaskawiony przez Trumpa, który twierdził, że był on ścigany z pobudek ideologicznych przez administrację Joe Bidena.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os, mjz/ft, akw, adso

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

