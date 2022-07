Pięciometrowy wąż dusił swojego właściciela. Policja w ostatniej chwili uratowała 28-latka

Jedno z najstraszniejszych wezwań w karierze - tak policjanci z Fogelsville w Pensylwanii ocenili zdarzenie, do którego doszło w ostatnią środę. Funkcjonariusze zostali wezwani do domu, w którym znaleźli 28-latka duszonego przez trzymanego w domu około 5-metrowego węża. Jak informuje w poniedziałek CNN, zwierzę zostało zastrzelone, a jego właściciel trafił do szpitala.

Policja z Upper Macungie we wschodniej Pensylwanii 20 lipca po południu otrzymała zgłoszenie z pobliskiego miasteczka Fogelsville. Poinformowano ich o 28-letnim mężczyźnie, któremu wąż owinął się wokół gardła i miał doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Dwuosobowy patrol natychmiast udał się we wskazane miejsce.

Wąż dusił właściciela

Jak w poniedziałek informuje CNN, po wejściu do domu policjanci znaleźli leżącego na podłodze i nie dającego oznak życia mężczyznę duszonego przez mierzącego "co najmniej 15 stóp długości" (ok. 5 metrów) węża. - To była straszliwa sytuacja - powiedział porucznik miejscowej policji Peter Nickischer. - Bez wątpienia dla tego człowieka to była kwestia życia lub śmierci - podkreślił.

Kiedy funkcjonariusze znaleźli się obok, wąż zaczął wpatrywać się w ich stronę. Wówczas jeden z policjantów strzelił do węża, trafiając go w głowę - ze względu na długość węża, jego głowa miała znajdować się w bezpiecznego odległości od nieprzytomnego 28-latka.

Następnie policjanci odciągnęli ofiarę od węża i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Mężczyzna obecnie wraca do zdrowia w szpitalu.

"Straszne wezwanie"

Postrzelony wąż nie przeżył. Jak podaje policja, był on trzymany jako zwierzę domowe, na miejscu znalezione zostały również dwa inne węże - nie sprecyzowano, jakiego były gatunku.

Peter Nickischer w rozmowie z CNN pochwalił podjętą "w ułamku sekundy" decyzję funkcjonariuszy, która uratowała życie 28-latka. - Pracuję (w policji - red.) od 19 lat. Mieliśmy parę naprawdę strasznych wezwań - powiedział. - Ale to bez wątpienia znajdzie się w czołówce listy - przyznał.

Autor:wac//mm

Źródło: CNN