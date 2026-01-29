Logo strona główna
Świat

Wątek Zaca Efrona w procesie braci oskarżonych o przestępstwa seksualne i handel ludźmi

Zac Efron
Zac Efron na nagraniu z 2023 roku
Źródło: Reuters Archive
W głośnym w USA procesie trzech braci Alexander, oskarżonych m.in. o przestępstwa seksualne i handel ludźmi, pada nazwisko znanego aktora Zaca Efrona. Pierwsza ze świadków zeznała przed sądem, że została zwabiona w pułapkę i zgwałcona pod pretekstem imprezy w mieszkaniu aktora.

Kobieta, która zeznawała pod pseudonimem Katie Moore, jest jedną z domniemanych ofiar trzech braci Alexander: Tala, Orena i Alona, którzy są oskarżeni o współdziałanie w celu odurzania i gwałcenia kobiet oraz dziewcząt. Proceder miał trwać kilka lat - podaje stacja CBS News, która relacjonuje proces.

Zdaniem prawników braci seks odbywał się za zgodą kobiet. Prokuratura twierdzi jednak, że używali oni swoich powiązań z bogatymi i znanymi osobami, aby wabić ofiary. Podawali im też narkotyki.

Zeznania o narkotykach i gwałcie

Moore zeznała, że była 20-letnią studentką, kiedy spotkała dwóch braci Alexander na imprezie w nowojorskim apartamencie Zaca Efrona w 2012 roku. Była tam z osobą, która poznała wcześniej Tala Alexandra. Jak mówi, nie rozmawiała wiele z Efronem. Sam aktor nie jest o nic oskarżony.

Kobieta zeznała, że w apartamencie Efrona zaoferowano jej alkohol i ona, Tal Alexander oraz osoba, z którą przyszła, wzięli narkotyk o nazwie molly (inaczej ecstasy). Dodała, że brała ten narkotyk pierwszy raz w życiu i poczuła po nim "drżenie".

Po meczu udała się na afterparty do klubu na Manhattanie. Tam, jak zeznała, dostała drinka i niewiele pamięta z późniejszych zdarzeń. Obudziła się naga w łóżku w innym mieszkaniu z Alonem Alexandrem, który także był nagi i stał nad nią. Kilka razy próbowała wstać, ale mężczyzna popychał ją z powrotem na łóżko. Powiedziała: "Nie chcę uprawiać z tobą seksu". Na to Alexander miał zaśmiać się i stwierdzić: "Już to zrobiłaś". Potem, jak zeznała, miał ją zgwałcić. W trakcie aktu seksualnego do pokoju wejść miał Tal Alexander, który nie powstrzymał ataku ze strony swojego brata i wydawał się - zdaniem kobiety - "nonszalancki". Katie zeznała, że uciekła z pokoju, gdy mężczyzna zasnął.

Prokurator o "drapieżcach", obrona o "kobieciarzach"

Zastępczyni prokuratora federalnego Madison Smyser w swoim oświadczeniu wstępnym przed ławą przysięgłych stwierdziła, że ​​bracia Alexander "udawali imprezowiczów, podczas gdy tak naprawdę byli drapieżcami". Opisała ich jako "wspólników w zbrodni".

Jej zdaniem używali wszystkich możliwych sposobów, w tym dostępu do luksusowych apartamentów, a także narkotyków, alkoholu, czasami też brutalnej siły, aby wciągać kobiety w sytuacje, w których mogłyby zostać zgwałcone.

Reprezentująca Orena Alexandra prawniczka Teny Geragos zaapelowała do ławy przysięgłych o odrzucenie "potwornej wersji wydarzeń" przedstawionej przez prokuratorów. Jej zdaniem bracia, który skończyli college w 2008 roku, byli ambitni, odnosili sukcesy i czasami bywali aroganccy. Umawiali się z kobietami w klubach, barach i restauracjach oraz online w ramach tak zwanej "kultury szybkiego seksu", bo "chcieli go jak najwięcej". - To nie handel ludźmi, to randki - dodała. - Możecie uznać ich zachowanie za niemoralne, ale nie kryminalne - oceniła.

Jej zdaniem niektóre z osób oskarżających braci mają nadzieję na to, że wzbogacą się na procesach. Mówią też o sobie jako o ofiarach, bo żałują, że brały nielegalne narkotyki i uprawiały seks z chłopakami, z którymi nie były w związkach.

Reprezentująca Tala Alexandra Deanna Paul ostrzegła sędziów, że przedmiot sprawy jest niepokojący i może się kojarzyć z filmami z kategorii "dla dorosłych", zwłaszcza po tym, jak prokuratorzy przedstawili braci jako "potwory". - Kiedy Tal i jego bracia mieli niewiele ponad 20 lat, byli imprezowiczami i kobieciarzami. Spali z wieloma kobietami - mówiła. Zaapelowała do ławników, aby odrzucili zarzuty karne przeciwko braciom, jeśli dojdą do wniosku, że zeznania oskarżycieli są niewiarygodne.

Kim są bracia Alexander?

Oren i Tal Alexander byli pośrednikami w obrocie nieruchomościami, specjalizującymi się w luksusowych nieruchomościach w Miami, Nowym Jorku i Los Angeles. Ich brat, Alon, ukończył New York Law School. Prowadził rodzinną firmę ochroniarską, która świadczyła usługi głowom państw, biznesmenom i celebrytom. Tal ma obecnie 39 lat, a Alon i Oren, bliźniacy, po 38.

Bracia należeli do towarzyskiej i finansowej elity. Bywali w luksusowych klubach nocnych, pływali jachtami, latali prywatnymi odrzutowcami. Jeden mieszkał obok celebrytów i topowych biznesmenów na Manhattanie. Dwaj mieli warte miliony dolarów rezydencje nad brzegiem morza w Miami.

Jednak za elegancką fasadą - jak twierdzą prokuratorzy - bracia Alexander w latach 2008–2021 dopuścili się napaści seksualnych, handlu ludźmi i gwałtu na kilkudziesięciu kobietach, często po uprzednim odurzeniu ich narkotykami. Nagrywali swoje przestępcze działania na wideo.

Od grudnia 2024 roku, kiedy aresztowano ich w Miami, przebywają w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: CBS

Źródło zdjęcia głównego: lev radin/Shutterstock

Przemoc seksualnaPrzemoc wobec kobietUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica