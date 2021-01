Na terenie Kapitolu postrzelono kobietę. Jest w stanie krytycznym

Demonstrujący zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wdarli się w środę do budynku Kapitolu, gdzie mieszczą się obie izby Kongresu. Trwające posiedzenie Kongresu, mające zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów, w którym wygrał demokrata Joe Biden, zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Kongresmenów poproszono o założenie masek gazowych i położenie się na podłodze. Według rzecznika Białego Domu pod Kapitol zmierza Gwardia Narodowa.